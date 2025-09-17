ПОЛИЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА АМФЕТАМИН У ИНЂИЈИ Након претреса ухапшен власник куће
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Инђији су ухапсили В. З. (35), јер су у његовој кући пронашли дрогу.
Он је осумњичен за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, саопштено је из Полицијске управе у Сремској Митровици.
Приликом претреса његове куће, полиција је пронашла 712 грама праха за који се сумња да је амфетамин, мању количину биљне материје за коју се сумња да је марихуана и дигиталну вагицу.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и у том року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.