broken clouds
23°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЛИЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА АМФЕТАМИН У ИНЂИЈИ Након претреса ухапшен власник куће

17.09.2025. 15:07 15:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: MUP, ilustracija

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Инђији су ухапсили В. З. (35), јер су у његовој кући пронашли дрогу.

Он је осумњичен за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, саопштено је из Полицијске управе у Сремској Митровици.

Приликом претреса његове куће, полиција је пронашла 712 грама праха за који се сумња да је амфетамин, мању количину биљне материје за коју се сумња да је марихуана и дигиталну вагицу. 

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и у том року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву. 

 

амфетамин амфетамини Хапшење
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај