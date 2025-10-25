АУТОБУСИ У ПРОБЛЕМУ НА ГРАНИЦАМА Путници чекају сатима, ЕЕС систем направио грдне компликације ВОЗАЧИ СУ ОЧАЈНИ, ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ У ПАНИЦИ
Увођење новог система евидентирања улазака и излазака у државе Европске уније (ЕЕС) донело је прве озбиљне проблеме на границама за аутобусе на међународним линијама.
Док у Бриселу тврде да ће систем дугорочно убрзати контроле, искуства са терена, за сада, говоре супротно - путници чекају сатима, а возачи су очајни.
Александар Сеничић, директор ЈУТА, рекао је да и они примају жалбе од путника, али треба знати да је ово наша нова реалност на коју ћемо морати да се навикнемо - уз много стрпљења.
"Очекујемо да како време буде пролазило, да ће се и сами полицијски службеници на граничним прелазима обучити довољно да то може да функционише. Моја дилема је само то да ли ће тај електронски систем функционисати како треба са тако великим бројем података, да не долази до загушења или пада система, јер тек онда можемо бити у великом проблему око тих чекања на граници", истиче.
Сеничић наводи и да би евентуалне промене могле уследити тек после Нове године, када истекне тромесечни рок и када први извештаји буду прослеђени Европској комисији.
"Савет људима за наредни период јесте да се добро распитају и покушају да сазнају у којим терминима ће се радити по том систему ЕЕС, јер он не функционише 24 сата, него периодично 2 до 3 сата, односно у новембру треба очекивати да буде 2 сата пре подне и 2 сата по подне и гледати да се евентуално избегну ти термини да бисте лакше прешли. Али једног момента ћете морати то да чекате, јер ћемо морати сви да прођемо кроз евиденцију", напомиње Сеничић.
Што се тиче навода да ће се због дугачког чекања на границима мењати и редови вожње аутобуса, Сеничић каже да су агенције и пре ЕЕС система имале проблема са чекањем на прелазима за аутобусе.
"Кад год имамо велике празнике или кад је сезона, на тим ударним дестинацијама се чекало сатима на граници. Сад ће се чекати можда нешто дуже на пример, уместо три чекаћете четири сата, али то је нажалост тако", прича Сеничић.
Он додаје и да програми путовања у агенцијама не смеју да буду набијени да су "кнап", јер путници морају да добију оно што су купили.
"Е сад та путовања, као што су она по европским градовима, би сада можда могла мало да се помере, то јест поласци. Не зато што ће лакше проћи на граници, већ да добију на времену, те да то чекање на граници не буде на уштрб онога што би требало да виде, а не могу да стигну", појашњава.
Почеле припреме за сезону, решења се "стидљиво" помињу
Сеничић истиче да се они као удружење већ активно баве припремом сезоне, те да на неколико граничних прелаза, са неколико држава, разговарају и гледају да ли постоји шанса да се за њихове чланице омогући нека брза трака или макар нешто што би растеретило друге колоне.
"Али то је доста далеко од реализације, немају они разумевања много за то. Можете да замислите само у мају, имате пола аутобуса који се рецимо регистровао, и пола аутобуса који није, а сви морају да чекају док се сви не региструју", напомиње.
С обзиром да је процедура таква да се и након регистрације у ЕЕС досије мора излазити из свих возила како би се, надаље, вршила верификација, Сеничић открива да се и за то "стидљиво" помиње могуће решење.
"Има једна ствар која се помиње, онако стидљиво, али се помиње - да се ради на тим такозваним мобилним уређајима, да постоје мобилне камере и апарати за узимање отисака, те да се омогући да се подаци узимају и без изласка из возила. Пре свега се то односи на особе са инвалидитетом, јер се на њих, очигледно, сада уопште није рачунало, а има их доста који путују и не могу физички да приђу камери и овом делу. Имате људе који су потпуно непокретни и морате да их дигнете са столице да би могли да оставе отиске прстију и да се сликају",истиче он.
Додаје и да уколико би ти мобилни уређаји кренули да би то била варијанта која би могла да се користи и за аутобусе.
"Дакле, док се чека да неко прође, да се уради комплетан тај део који мора, а онда се носе пасоши и да се само верификује то све. Међутим, то је сад све у великој причи, зато што се сад траже решења", напомиње.
Постоји још једно, могуће решење
Он открива да је било речи и о постављању посебних "кућица" са уређајима за ЕЕС систем на местима где су задржавања најдужа, како би се убрзала процедура и смањиле гужве на границама.
"Тако да људи док чекају могу да унесу своје основне податке, име, презиме и тако даље, да се сликају, оставе отиске прстију, нешто као на аеродромима. На тај начин би одрадили процедуру и онда када сви заврше из аутобуса, да се пасоши само носе на верификацију као што смо радили и до сада. Е сад, да ли ће то бити тако или не, зависи од техничке опремљености граничних прелаза, јер морају много више тих машина да обезбеде. Да ли то неко жели, да ли хоће или може, то је сад већ питање...", прича Сеничић.
На крају он наглашава и да се о тренутној ситуацији доста прича, јер не утиче само на нас, већ и на чланице Европске уније.
"Они се жале јер имају жалбе путника који долазе у њихове земље. Са правом су забринути да ће то имати утицај на одлуку људи кад буду одлучивали где ће да путују. И мислим да једино та врста притиска изнутра, из Европске уније, може да утиче значајно на неке промене", закључио је.
34 путника чекала скоро 3 сата
Иначе, како је раније испричао возач "Ласте" на редовној линији Београд-Ријека-Умаг-Пореч Зоран Мијушковић, досадашња искуства са ЕЕС системом су јако лоша.
"Последњи пут смо са 34 путника стајали око два сата и 40 минута", каже возач "Ласте".
Примена новог система ће, тврди он, изнудити и померање реда вожње.
Снежана Радовановић, власница "БС Турса", каже да ће примена ЕЕС система "сигурно утицати на ред вожње".
"Ако за сваког путника треба пет до седам минута, као што су рекли, то ће знатно успорити прелазак границе и ред вожње у наставку путовања", рекла је ФоНету Снежана Радовановић.
(Mondo.rs)