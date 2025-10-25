Група судија на путу безакоња и бескрупулозног гажења етике
Нико, па ни Снежана Бјелогрлић, не може ради остварења својих циљева, преносе Новости, да гази етичке и правне норме ако нема савезнике.
Највећи савезник је Снежане Бјелогрлић, како пишу Новости, Ј. В. Своју позицију првог судије Србије, Ј. В. није ставила у службу правде и грађана Србије, већ је Врховни суд Србије и Високи савет судства, наводно, претворила у услужни сервис одређених адвокатских канцеларија и Друштва судија Србије. Данас без предаха ради на томе да, преноси овај портал, претњама и уценама обесхрабри све часне судије да се кандидују за чланство у Високом савету судства, а с друге стране, гура Снежану Бјелогрлић и остале своје сараднике из тзв. Чачанске правосудне организоване криминалне групе да "неморално и незаконито заузму места у Високом савету судства, како би тај орган и целокупно судство дефинитивно ставила под своју контролу."
Други сарадник је, како преносе Новости, Ж. П., судија Трећег основног суда у Београду и члан Високог савета судства. Свој мандат у Високом савету судства Ж. П. је потрошио, како преносе Новости, " углавном као неми дизач руке, који беспоговорно гласа за предлоге које договоре Ј. В. и Снежана Бјелогрлић." Али, на YouTube снимку седнице Високог савета Судства од 23. 10.2025. године можемо видети како се Ж. П. окуражио и агресивно лобирао да Високи савет судства усвоји жалбу Снежане Бјелогрлић и прогласи њену кандидатуру на изборима за Високи савет судства. Шта се десило с тим човеком? Зашто тако агресивно, пише овај портал, брани нешто што је назаконито по неколико основа, нешто што ни З. Д. и М. Ј. нису хтеле да подрже?
Одговор на ово питање биће обелодањен 6. новембра када ће се на дневном реду Високог савета судства наћи тачка дневног реда „избор М. П. за судију Другог основног суда у Београду“. М. П. је супруга Ж. П. Све то показује, како преносе Новости, да је "трговина утицајем основни метод функционисања Високог савета судства под диригентском палицом Ј. В."
На седници Високог савета судства од 23.10.2025. године, посебно се, пишу Новости, као "нечастан, издваја наступ тзв. професорке права Ј. В.". Њена улога у покушају да се Снежана Бјелогрлић по други пут незаконито кандидује за члана Високог савета судства посебно је, пишу Новости," срамна и заслужује да се подробније исприча."
Ј. В. је, пишу Новости, написала „стручно“ мишљење и послала га Изборној комисији Високог савета судства у којем је објаснила да Снежана Бјелогрлић има право да се по други пут кандидује за члана Високог савета судства. Нејасно је, пишу Новости, да ли је Ј. В. то урадила самоиницијативно или по нечијем налогу. Како год, Ј. В. је, наводно, писањем тог мишљења грубо повредила два етичка и правна принципа.
Прво, један професор, пишу Новости, не може пристати да пише правно мишљење о некој правној ствари ако постоје околности које доводе у сумњу његову непристрасност и објективност. У конкретном случају, пишу Новости, такве околности постоје. Ј. В. са Снежаном Бјелогрлић седи у истом органу. Та околност, сама по себи, пишу Новости, баца сумњу на објективност Ј. В. приликом писања тог мишљења.
Друго, како пишу Новости, није етички и по закону да неко одлучује по жалби на одлуку у чијем доношењу је учествовао. Ј. В. је у поступку пред Изборном комисијом приложила, пишу Новости, своје мишљење да Снежана Бјелогрлић може да се кандидује. Приликом доношења одлуке о Бјелогрлићкиној кандидатури Изборна комисија је, пишу Новости, консултовала то мишљење. На одлуку је поднета жалба органу чији је члан Ј. В.
Она је морала, како пишу Новости, да се изузме од учешћа у поступку одлучивања по жалби. Али, Ј. В. то није учинила. Гласала је, пишу Новости, да се усвоји жалба Снежане Бјелогрлић и тако "брутално прегазила све моралне и правничке принципе.
Када је мењан Устав, жеља Уставотворца је била да судијама препусти одлучујућу улогу у правосудној кадровској политици. Пошло се од тога да ће судије као професионалци и људи од струке, приликом избора судија бити више фокусирани на стручне, а не на неке друге моменте.
Високи савет судства у којем главну реч воде Ј. В, Снежана Бјелогрлић, В. К., Ж. П. и Ј. В. у дело је, како пишу Новости, спровео све супротно од онога што је Уставотворац желео. Од Високог савета судства направили су, како пишу Новости, "правосудну берзу за трговину утицајем." Они не желе да одустану.
Траже наследнике, како пишу Новости, који ће "продужити њихову мисију и зато форсирају опскурне ликове", попут Б. К. Н., о којој сам већ писао и Н. Ђ., која је изабрана за судију Апелационог суда али наставља да трчи трку за члана високог света судства из реда судија виших судова. Зато је важно да судије на предстојећим изборима за чланове Високог савета судства добро размисле за кога ће гласати.
Председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Скупштине Србије и народни посланик СНС
др Угљеша Мрдић