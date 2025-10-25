КАКВА РИБЕТИНА!
УПЕЦАН КАПИТАЛАЦ ОД 26 КИЛА Риболовац на Тиси ухватио рибу живота, а потом направио хвале вредан потез ОВО ЋЕ ВАС ИЗНЕНАДИТИ И ОДУШЕВИТИ (ВИДЕО)
Млади риболовац Никола Ранђеловић извео је прави подвиг на Тиси када је упецао шарана тешког више од 26 килограма, а потом, показавши велико поштовање према природи и љубав према животињама, вратио капитални улов назад у воду.
На Фејсбук страници "Тамишки рај" појавио се видео-снимак овог младића, који заслужује наклон.
- Честитамо на улову, а уједно и хуманом делу које је учинио и које је вредно пажње - пише у објави.
Никола није крио одушевљење и задивљеност овим шараном за којег је рекао да има тачно 26 кила и 100 грама.
- То је мој нови рекорд, а мислим и тиски. Ово није на продају! Ово је риба живота! Иди, пливај и жив и здрав ми био, улепшао си ми дан - казао је искусни риболовац, пољубио шарана и пустио га у воду.
Његов хумани гест изазвао је лавину реакција који су му честитали и пожежели му да упеца још већу.
- Да Бог да упецао још таквих 100 комада! Каква радост, какво поштовање према риби, према природи. Прави пецарош, прави љубитељ природе, превасходно прави човек - писало је у једном коментару, док је у другом стајало:
- Свака част мајсторе на рекорду, још већа похвала што си га вратио.
Капитални примерак
Иначе, Тиса је једна од најлепших и најбогатијих река у региону и деценијама је прави рај за риболовце. У овој реци има капиталних примерака шарана преко 25 килограма који се ретко појављују у мрежама и на удицама стрпљивих риболоваца.
Просечни улови у Тиси најчешће се крећу између три и 10 килограма, али повремено се пријави и прави "капиталац" попут овог тежак и преко 20 килограма.
Најбоље време за пецање
Најбољи период за лов крупног шарана је пролеће и јесен, док су рано јутро и предвече најпогоднији тренуци за улов.
Било да се ради о спортском изазову или чистој страсти према природи, лов на великог шарана у Тиси остаје посебан доживљај јер свака забачена удица носи наду да ће се баш тада закачити онај легендарни, шаран од 26 килограма.
