ПОЛИЦИЈА НА НОГАМА Трага се за опасним мушкарцем у Новом Саду У БЕКСТВУ НАКОН ПОКУШАЈА УБИСТВА

25.10.2025. 09:23 09:24
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Dnevnik

Стравични покушај убиства догодио се у ноћи петак на суботу, и то око 3 ујутру у насељу Камењар.

Како сазнајемо, испред чарде „Мачак“, након свађе, NN особа ножем је задала убод у стомак Милану С. (27). 

Нападач је побегао у непознатом правцу.

Повређени је возилом Хитне помоћи превезен у УКЦ „Војводине“. 

Како сазнаје Telegraf.rs, констатоване су тешке телесне повреде опасне по живот. 

Надлежни јавни тужилац догађај је квалификовао као кривично дело убиство у покушају. 

За осумњиченим се трага. 

(Telegraf.rs)

 

