ПОЛИЦИЈА НА НОГАМА Трага се за опасним мушкарцем у Новом Саду У БЕКСТВУ НАКОН ПОКУШАЈА УБИСТВА
25.10.2025. 09:23 09:24
Стравични покушај убиства догодио се у ноћи петак на суботу, и то око 3 ујутру у насељу Камењар.
Како сазнајемо, испред чарде „Мачак“, након свађе, NN особа ножем је задала убод у стомак Милану С. (27).
Нападач је побегао у непознатом правцу.
Повређени је возилом Хитне помоћи превезен у УКЦ „Војводине“.
Како сазнаје Telegraf.rs, констатоване су тешке телесне повреде опасне по живот.
Надлежни јавни тужилац догађај је квалификовао као кривично дело убиство у покушају.
За осумњиченим се трага.