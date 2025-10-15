ИГОР БЕЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗА КОНТРОЛУ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ Агенције поштују прописане процедуре
Одбор за контролу служби безбедности одржан је данас а на седници која је била затворена за јавност Одбор је разматрао и усвојио редовни Извештај о раду генералног инспектора служби Министарства одбране, који обухвата период од 1. јануара до 30. јуна 2025. године.
У извештајном периоду генерални инспектор служби Министарства одбране реализовао је редовне надзоре у дирекцијама обе агенције, као и у центрима Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције.
Генерални испектор служби Министарства одбране спровео је надзор над применом начела политичке, идеолошке и интересне неутралности у раду, надзор над законитошћу и правилношћу примене посебних поступака и мера за тајно прикупљање података,као и надзор над законитошћу трошења буџетских и других средстава за рад Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције.
Генерални инспектор служби током надзора који је спровео није уочио незаконитости и неправилности у раду агенција. Агенције поштују прописане процедуре и поступају на одговарајућем нивоу. Такође, буџетска средства су трошена у складу са плановима, уз поштовање прописа.
Председник Одбора мр Игор Бечић је нагласио важност улоге коју има генерални инспектор служби у обезбеђивању ефикасности, законитости и транспарентности рада агенција, као и да мере које он предлаже доприносе даљем унапређењу служби безбедности.
Одбор је поздравио позитивне оцене законитости и правилности рада служби безбедности Министарства одбране које је за извештајни период изнео генерални инспектор служби Министрства одбране.
Чланови Одбора констатовали су да се досадашња пракса изузетно добре сарадње са генералним инспектором показала обострано корисном, те да ће се ова сарадња наставити и убудуће.
Седници је председавао мр Игор Бечић, председник Одбора, и чланови и заменици чланова Одбора: Јасмина Обрадовић, Радослав Милојичић, Едис Дургутовић, Томислав Јанковић и Александар Ивановић.