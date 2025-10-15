overcast clouds
КЊИГЕ ПОНОВО НА ЛОМАЧИ! Талибани забранили 679 универзитетска наслова ЕВО ШТА ВИШЕ НЕ СМЕЈУ ДА ЧИТАЈУ АВГАНИСТАНСКИ СТУДЕНТИ!

15.10.2025. 16:42 16:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
талибани
Фото: Pexels

Министарство за високо образовање талибанске владе увело је забрану за 679 наслова академских књига и образовних материјала на јавним и приватним универзитетима у Авганистану.

Министарство је саопштило да је донело одлуку након што је ове уџбенике прегледао стручни одбор састављен од верских учењака и професора специјализованих за исламско право и културу, преноси Авганистан интернешенел.

Теолози и професори исламског права и културе прегледали су раније овог месеца наведене уџбенике у смислу доктрине, мисли, религије, политике, културе и научног садржаја, навео је заменик министра високог образовања за научна питања Зијаур Рахман Ариоби.

Он је додао да је министарство послало јавним и приватним универзитетима списак од 679 забрањених књига и уџбеника, захтевајући да користе алтернативе за књиге које су у складу са исламским принципима и политиком талибанског режима.

Забрањене књиге покривају широк спектар области, укључујући економију, социологију, право, уметност, друштвене науке, медије и новинарство, као и књижевност.

Међу забрањеним књигама су: Принципи права, Основи институционалне економије, Међународни одрживи развој, Социологија организација, Социологија уметности и политике, Историја исламске цивилизације” и Политичке идеје у двадесетом веку, поред стотина других наслова.

Ова мера долази након што су талибани, по доласку на власт, у оквиру Министарства културе основали одбор за цензуру књига и спречавање објављивања забрањених материјала.

талибани универзитети забрана књиге
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
