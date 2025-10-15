КЊИГЕ ПОНОВО НА ЛОМАЧИ! Талибани забранили 679 универзитетска наслова ЕВО ШТА ВИШЕ НЕ СМЕЈУ ДА ЧИТАЈУ АВГАНИСТАНСКИ СТУДЕНТИ!
Министарство за високо образовање талибанске владе увело је забрану за 679 наслова академских књига и образовних материјала на јавним и приватним универзитетима у Авганистану.
Министарство је саопштило да је донело одлуку након што је ове уџбенике прегледао стручни одбор састављен од верских учењака и професора специјализованих за исламско право и културу, преноси Авганистан интернешенел.
„Теолози и професори исламског права и културе прегледали су раније овог месеца наведене уџбенике у смислу доктрине, мисли, религије, политике, културе и научног садржаја”, навео је заменик министра високог образовања за научна питања Зијаур Рахман Ариоби.
Он је додао да је министарство послало јавним и приватним универзитетима списак од 679 забрањених књига и уџбеника, захтевајући да користе алтернативе за књиге које су у складу са исламским принципима и политиком талибанског режима.
Забрањене књиге покривају широк спектар области, укључујући економију, социологију, право, уметност, друштвене науке, медије и новинарство, као и књижевност.
Међу забрањеним књигама су: „Принципи права”, „Основи институционалне економије”, „Међународни одрживи развој”, „Социологија организација”, „Социологија уметности и политике”, „Историја исламске цивилизације” и „Политичке идеје у двадесетом веку”, поред стотина других наслова.
Ова мера долази након што су талибани, по доласку на власт, у оквиру Министарства културе основали одбор за цензуру књига и спречавање објављивања забрањених материјала.