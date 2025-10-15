ЉУДИ ЗА ВОЛАНОМ? САМО НА ПОЧЕТКУ Лондон постаје први европски град са таксијима који мисле сами!
Таксији без возача компаније Вејмо (Waymo) биће доступни за изнајмљивање на лондонским улицама следеће године, саопштила је америчка компанија.
Британска престоница постаће први европски град који ће имати аутономну такси службу сличну онима које већ функционишу у Сан Франциску и још четири америчка града користећи Waymo-ову технологију.
Waymo је саопштио да су њихова возила већ на путу ка Лондону и да ће у наредним недељама почети да се крећу улицама главног града с „обученим људским стручњацима”, односно безбедносним возачима, за воланом.
Компанија која је првобитно настала као издвојени пројекат из Гугловог програма за самовозеће аутомобиле и део је исте матичне групе, Алфабет, навела је да ће постепено ширити своје операције и блиско сарађивати с Министарством саобраћаја и Транспортом за Лондон како би добила неопходне дозволе за потпуно аутономне вожње 2026. године.
Упркос неким узнемирујућим инцидентима, компанија је саопштила да подаци показују како су аутомобили којима управљају људи 12 пута чешће умешани у незгоде у којима су повређени пешаци него њихова аутономна возила
Убер и британска технолошка компанија Wayve такође су најавили сопствене планове да следеће године тестирају своје таксије без возача у Лондону, након што је британска влада поручила да ће убрзати доношење правила која омогућавају јавна тестирања пре него што закон о самовозећим возилима у потпуности ступи на снагу.
Министарка саобраћаја Хајди Александер изјавила је да је задовољна тиме што Waymo намерава да следеће године донесе своје услуге у Лондон.
„Развој сектора аутономних возила повећаће приступачност превоза, а истовремено донети нова радна места, инвестиције и прилике Уједињеном Краљевству. Овако напредне инвестиције помоћи ће нам да остваримо нашу мисију да постанемо светски лидери у новим технологијама и предводимо национални препород.”
Шире увођење самовозећих таксија у Великој Британији очекује се након што Закон о аутоматизованим возилима у потпуности ступи на снагу крајем 2027. године.
Waymo већ има везе с Британијом, 2019. године отворио је свој први европски инжењерски центар у Оксфорду. Компанија такође покреће услуге у Токију користећи електрична возила Jaguar Land Rovera, што је њен једини тренутни пројекат ван Сједињених Држава.
Суизвршна директорка Waymo-а Tekedra Mawakana изјавила је да технологија „чини путеве безбеднијим и превоз доступнијим”.
„Показали смо како се одговорно може проширити потпуно аутономна услуга превоза и једва чекамо да предности наше технологије проширимо на Уједињено Краљевство.”
Waymo је покренуо своје аутономне таксије 2020. године, а сада наводи да је у Сједињеним Државама превезао више од 10 милиона путника.
