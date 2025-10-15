„Потребе за финансирањем биће још веће“
„Србија лидер у региону у прилагођавању климатским променама“ ПАВКОВ ПОРУЧИЛА У ДУБРОВНИКУ: Уложили смо и улажемо значајна средства у зелене пројекте!
Министарка заштите животне средине Сара Павков изјавила је данас, на Другом годишњем министарском састанку о Зеленој агенди за Западни Балкан у оквиру Берлинског процеса, да је Србија уложила и улаже значајна средства у пројекте у области заштите животне средине, али да потребе стално расту због чега је неопходно обезбедити стабилне изворе финансирања.
Павков је нагласила да инвестиционе потребе у Србији обухватају подршку у изради документације за приоритетне пројекте у различитим областима.
Идентификовано је да највећу потребу за подршком имамо у области управљања отпадом за развој постојећих и успостављање нових регионалних модерних система за управљање отпадом, укључујући и пратећа постројења и опрему. То су постројења за примарну и секундарну сепарацију отпада погодног за рециклажу, затим рециклажна дворишта, инфраструктура за прикупљање отпада у складу са принципима циркуларне економије и друго. Подсетићу да је Србија усвојила и Програм управљања муљем у Републици Србији за период 2023 - 2022 године и Акциони план за период од 2023 до 2027 године за спровођење програма управљања муљем, рекла је Павков.
Говорећи о улагањима са циљем унапређења квалитета ваздуха, министарка је истакла да су инвестиционе потребе веома високе, нарочито када је реч о замени котларница које користе фосилна горива, пре свега угаљ и лож уље, онима на еколошки прихватљивије енергенте.
Од 2021. године до данас успели смо да заменимо готово 200 котларница широм Србије, али наша амбиција је још већа и наставићемо да улажемо у ову меру, која је важна за бољи квалитет ваздуха, рекла је Павков.
Када је реч о прилагођавању климатским променама, министарка истиче да је Србија по оствареним резултатима лидер у региону. Према њеним речима, сведоци смо последица великих суша и поплава и зато ће у наредном периоду један од приоритета бити да се настави са радом на развијању методологије и смерница за праћење суша, јачању отпорности свих сектора, затим на подршци у примени решења заснованих на природи, укључујући пилот пројекте у шумарству, управљању мочварама, заштити од поплава и пољопривреди. Потребна су улагања и у области енергетике.
Министарка је навела да се пројектни портфолио за сектор заштите природе убрзано развија и усмерен је на дугорочне потребе и припрему пројеката који обухватају заштићена и еколошки значајна подручја, заштиту биолошке разноврсности и мере заштите предела на националном нивоу.