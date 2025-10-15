Брнабић: Фокус дискусије у Бундестагу био на европском путу Србије
БЕРЛИН: Председница Скупштине Србије Ана Брнабић изјавила је данас, након што је учестовала на 9. Седници Одбора за европске послове у Бундестагу у Берлину да су теме разговора са немачким посланицима биле европски пут Србије и њен однос са Русијом.
Брнабић је у изјави новинарима навела да су те теме на којој су сви чланови Одбора могли да јој постављају питања о ситуацији у Србијикој, биле доминантније у односу на протесте у Србији.
Истакла је да је то први пут да је у Бундестаг позван неко од званичника Србије и додала да су немачки посланици рекли да им је циљ да чују и другу страну, с обзиром на то да "једну страну имају увек прилике да чују".
Волела бих да сам имала мало више времена да одговорим, али, добро, и овако смо макар први пут добили шансу да одговоримо, што довољно говори о томе да се и овде нешто променило. Знате, до сада су овде биле различите дебате, дискусије, па и у пленуму и у одборима, без учешћа било кога од званичника Србије, рекла је Брнабић и захвалила на позиву да се чују друге тезе, ставови и одговори.
Додала је да се разговарало и о слободи медија, дијалогу са организацијама цивилног друштва и истакла да је Србија имала одговоре на сва питања.
Доста је било напето, с обзиром на то да је тачно одређено време за питања и за одговоре, нажалост, у неким тренутцима смо имали да је то одређено време, три четвртине потрошено на питања, онда ја имам једну четвртину за одговор на сва та питања. Међутим, покушала сам на најбољи могући начин да објасним све оно што се дешава у Србији. Такође, али фокус је чак већи био на односе Србије са Русијом и наш европски пут и колико смо посвећени том европском путу. Дакле, то је била већа тема и доминантнија у односу на протесте, рекла је Брнабић.