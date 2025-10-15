overcast clouds
МИНИСТАРКА ПАВКОВ УСРЕД ДУБРОВНИКА ИСТАКЛА ДА ЈЕ ПОНОСНА НА РОДНИ ГРАД- НОВИ САД! Говорила на важном догађају о зеленој агенди, ево које напретке Србије је истакла

15.10.2025. 12:34 12:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Sara
Фото: Screenshot Instagram sarapavkov.official

Министарка заштите животне средине Сара Павков говорила је на Другом годишњем министарском састанку о Зеленој агенди за западни Балкан, у оквиру Берлинског процеса, и представила велики напредак који је Србија остварила у овој области.

Она је нагласила да је направљен велики напредак Србије у зеленој транзицији и спровођењу Зелене агенде.

-Радују ме резултати које постижемо, што доказује и велики број усвојених закона, али и оних који су тек у изради, као и реализација капиталних пројеката на терену. Верујем да ћемо до краја 2026. године значајно ојачати наш правни оквир, што ће нам омогућити још ефикаснију имплементацију циљева Зелене агенде- поручила је путем Инстаграма Павков.

Министарка је подсетила да ће Србија наставити да улаже у зелену инфраструктуру.

-Градимо регионалне центре за управљање отпадом, проширујемо канализациону мрежу и градимо постројења за пречишћавање отпадних вода. Посебно сам поносна што је Нови Сад један од првих градова у овом делу Европе који је добио престижну међународну акредитацију Wetland City – град влажних подручја, што је потврда да је у том граду постигнута равнотежа између урбаног развоја и заштите влажних подручја. 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
