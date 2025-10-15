Све сакрио испод душека! СРБИН ХТЕО ДА ПРЕНЕСЕ 26 ЛИТАРА РАКИЈЕ И 75.000 ТАБЛЕТА! Добио “пристојну” новчана казну и кривичну пријаву
Царински службеници спречили су покушај кријумчарења више од 75.000 таблета са списка дрога и 26 литара домаће ракије на граничном прелазу Бајаково.
Камион је возио Србин, а све је било сакривено испод душека у кабини.
У понедељак, 13. октобра, службеници мобилне јединице Царине из Вуковара спровели су појачану контролу и претрес теретног возила са српским регистарским ознакама.
Током детаљног прегледа кабине, цариници су испод душека горњег лежаја пронашли сакривен товар - 75.475 таблета које се налазе на списку дрога, као и 26 литара домаће ракије.
Пронађене таблете одмах су предате полицијским службеницима ПУ вуковарско-сремске. Против возача је надлежном Основном јавном тужилаштву поднета кривична пријава због сумње да је извршио кривично дело "Неовлашћена производња и промет опојних дрога".
Због непријављене домаће ракије, возачу је издат и прекршајни налог са новчаном казном од 2.400 евра.
Окривљени је на лицу места платио две трећине износа, односно 1.600 евра, а ракија му је трајно одузета, преноси Блиц