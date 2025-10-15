ВОЗОМ ДО БУДИМПЕШТЕ ЗА 19 ЕВРА Има два преседања, а ево шта је потребно за путовање
БЕОГРАД: Предузеће "Србијавоз" саопштило је данас да се успостављањем саобраћаја до Суботице отворила могућност путовања до Будимпеште, које се реализује уз два преседања и то у станицама Суботица и Сегедин.
Путници који се определе за овај начин путовања, возне карте могу купити по специјалним понудама које важе за 2. разред - цена на релацији Суботица–Будимпешта је 19 евра, а карте на релацији Нови Сад - Будимпешта могу се купити по цени од 28 евра
Цена за карту Београд Центар–Будимпешта је 32 евра.
Поред возне карте, путници треба да обезбеде за путовање и резервацију места, која на релацији Београд Центар – Суботица износи 120 динара, а за возове на релацији Сегедин – Будимпешта 3 евра у динарској противвредности.
Исти услови за цене возних карата и резервације места важе и у обрнутом смеру.
Како наводе у саопштењу, везе возова на релацији Београд Центар – Budimpešta Nyugati су: Београд Центар (6.00) – Суботица (7.19) /преседање Суботица/ воз број 7303 Суботица (7.37) – Сегедин (9.02) /преседање Сегедин/ IC воз број 737 Сегедин (9.44) – Budapest Nyugati (12.14).
Из Београда, воз креће и у 12 часова и 14 часова, а до коначне дестинације, уз преседања, стиже у 18.14 часова и 21.14.
Везе возова на релацији Budapest Nyugati – Београд Центар су: Budapest Nyugati (5.35) – Сегедин (8.16) /преседање Сегедин/ воз број 7302 Сегедин (8.58) – Суботица (10.24) /преседање Суботица/ иц воз број 547 Суботица (12.00) – Београд Центар (13.19).
Из Будимпеште воз креће и у 11.45 и 14.46. а у Београд стиже у 19.19 и у 21.19 часова.
Путнички возови почели су 8. октобра у подне да редовно саобраћају брзом пругом на релацији Београд - Суботица.
Возови ће саобраћати брзином од 200 килиометара на час, док се теретни саобраћај на тој деоници већ одвија у складу са захтевима и потребама привреде.
На наведеној релацији организован је саобраћај "Inter City" (СОКО) и "Интер Регио" путничких возова.