Нови Сад
ЗАБРАНА ЦИГАРЕТА СА ФИЛТЕРОМ? Ево шта је заиста истина и шта каже Европска комисија после написа у медијима

15.10.2025. 16:29 16:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
да
Фото: freepik, ilustracija

Европска комисија не планира да забрани цигарете са филтером, изјавио је данас портпарол ЕК.

Након тога, предлог закона обично мора да добије подршку Европског парламента и држава чланица ЕУ. 

Европска комисија је једина институција која може да предложи законе у ЕУ и покрене законодавни процес, пренео је портал Штерн. 

Лист "Билд" је објавио раније да ЕУ наводно предлаже забрану цигарета са филтером ради заштите здравља и животне средине.

У документу су истакнути здравствени ризици од цигарета

Лист је цитирао нацрт документа у којем државе чланице ЕУ желе да усагласе заједнички став за конференцију Светске здравствене организације (WHO).

У нацрту, који је израдила радна група Савета Европске уније, наводи се да постоји велика забринутост због загађења земљишта и воде које настаје услед дувана и никотинских производа. 

Такође је узет у обзир и извештај WHO, у којем се наводи да би забрана цигарета са филтером могла да заштити људе и животну средину. 

Поред тога, примећује се да би забрана филтера учинила цигарете мање привлачним. 

О овом проблему ће се разговарати и на састанку WHO у Женеви у новембру.

Према подацима WHO, у свету има 1,3 милијарде корисника дувана, а процењује се да сваке године око осам милиона људи умире због конзумирања дувана.

