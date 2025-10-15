ЗАБРАНА ЦИГАРЕТА СА ФИЛТЕРОМ? Ево шта је заиста истина и шта каже Европска комисија после написа у медијима
Европска комисија не планира да забрани цигарете са филтером, изјавио је данас портпарол ЕК.
Након тога, предлог закона обично мора да добије подршку Европског парламента и држава чланица ЕУ.
Европска комисија је једина институција која може да предложи законе у ЕУ и покрене законодавни процес, пренео је портал Штерн.
Лист "Билд" је објавио раније да ЕУ наводно предлаже забрану цигарета са филтером ради заштите здравља и животне средине.
У документу су истакнути здравствени ризици од цигарета
Лист је цитирао нацрт документа у којем државе чланице ЕУ желе да усагласе заједнички став за конференцију Светске здравствене организације (WHO).
У нацрту, који је израдила радна група Савета Европске уније, наводи се да постоји велика забринутост због загађења земљишта и воде које настаје услед дувана и никотинских производа.
Такође је узет у обзир и извештај WHO, у којем се наводи да би забрана цигарета са филтером могла да заштити људе и животну средину.
Поред тога, примећује се да би забрана филтера учинила цигарете мање привлачним.
О овом проблему ће се разговарати и на састанку WHO у Женеви у новембру.
Према подацима WHO, у свету има 1,3 милијарде корисника дувана, а процењује се да сваке године око осам милиона људи умире због конзумирања дувана.