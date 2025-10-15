Адвокат открива да ли постоји КАЗНА и за гледање ТУЂЕГ ИНТИМНОГ СНИМКА У овом случају вам ПРЕТИ и ЗАТВОР Ево шта је најбоље да урадите уколико добијете нечији пор*но видео
Паметни телефони и интернет омогућили су нам да у сваком моменту забележимо и поделимо своје или туђе тренутке, било да су јавни или приватни.
Треба имати у виду да је један клик довољан да направимо дивне успомене али исто тако да себи или другоме упропастимо живот и нанесемо штету уколико би снимљени материјал завршио на интернету без сагласности компромитоване особе.
Неретко се на друштвеним мрежама појаве експлицитне фотографије и снимци који "круже" међу бројним корисницима. Кривични законик Србије је врло јасан- неовлашћено фотографисање и снимање лица представља кривично дело.
Члан 144 прописује да ће се казнити свако ко без пристанка начини фотографски, видео или други снимак неког лица, ако се тиме осетно задире у његов лични живот, или ако такав снимак покаже, преда или на други начин учини доступним трећем лицу. Казна је новчана, али може бити и затворска до једне године.
Чланом 145 предвичено је још теже дело - неовлашћено објављивање туђег снимка, фотографије, портрета или списа личног карактера.
Ко то учини без пристанка особе која је приказана, или чији је глас снимљен, може бити осуђен на казну затвора до две године. Уколико је то дело починило службено лице казна иде и до три године.
Чак и ако фотографију добијете од саме особе, то не даје за право да је објавите јавно. Наравно, уколико нисте добили њену сагласност.
А да ли поседовање или дељење туђих приватних фотографија или снимака може представљати кривично дело уколико се ради о материјалу личног или интимног карактера?
Авокат Стефан Ћорда за Мондо је појаснио ко је и у ком случају починилац овог кривичног дела.
Уколико особа добије одређени интимни снимак и одмах га обрише, не може бити кривично одговорна. Уколико пак добије снимак и крене да га дели, онда је извршила кривично дело неовлашћене дистрибуције фотографије. Прописана казна је 1 до 3 године, наводи адвокат.
Осветничка пор*ографија постаје кривично дело
Подсетимо, из Министарства правде најавили су да ће од јесени објављивање или претње објављивањем приватних фотографија и експлицитних видео снимака, са циљем да се жртве осрамоте и понизе, бити препознато као кривично дело.
Министар правде Ненад Вујић рекао је да је препозната друштвена опасност осветничке пор*ографије, због чега је одлучено да се то питање мора експлицитно регулисати. Најавио је да ће у Кривични законик бити уврштено ново кривично дело, колоквијално названо "осветничка пор*ографија", изменом члана 145а.