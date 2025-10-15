(ВИДЕО) ТРАНСРОДНА ОСОБА КОЈА ЈЕ УЦЕЊИВАЛА САВИЋА НАЛАЗИ СЕ У ОВОМ ДЕЛУ ЗАТВОРА Једна ствар је пресудила, подвргла се низу операција
А.К. (21) трансродна особа која је уцењивала Вујадина Савића, ухапшена је и смештена у притвор у регуларну собу мушког одељења Централног затвора.
Узете су у обзир све околности, а како се ради о трансродној особи, како преноси Информер, која није прошла процес транзиције и да у документима под пол пише ''М'', одређена је мушка ћелија.
- Пажљиво смо узели у обзир с којим цимерима дели ћелију. Уколико буде исказала потребу за хормонском терапијом за промену пола биће јој све омогућено - каже извор "Блица" за А.К. који је осумњичен да је уцењивао Вујадина Савића.
Наводно, Вујадин није једини ког је уцењивао.
Низ пластичних операција
А.К. није променио пол, али је наводно извршио низ пластичних операција како би свој лик променио у женски.
Најпре је, пренноси Информер, уградио импланте, два пута је оперисао нос - једном је било 11.000 евра, други пут 8.000 евра. Потрошио је, наводи Информер, 9.000 евра за промену масти и обликовање тела, затим је за груди дало 3.500 евра, силикони у задњици и филери 10.000 евра.
- Затезање очију било је 5.000 евра, али није била задовољна јер су процуриле слике, па јој је тај хирург вратио новац. Зубе је два пута радила и то у Новом Пазару. Први пут је за то издвојила 9.000 евра, други пут 6.000 евра. Али то није све. Обрве је мењала неколико пута и то ју је изашло око 2.000 евра. Да вам не причам о третманима, скидању длака са лица и тела и осталим керефекама на које је ишла – рекао је извор, који је на увид дао и релевантне доказе.
Изјава Вујадина Савића
Како Информер незванично сазнаје, Вујадин Савић је испричао да је трпео психичку тортуру. Понављао је да га је А.К. уцењивао на стравичне начине, а да му је он под притиском давао новац и поклоне. Међутим, А.К. је тражио све више.
Вујадин је додао и да су му деца болесна одраније, а да им се након свега здравствено стање погоршало.
Фотографије можете погледати ОВДЕ.