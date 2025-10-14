overcast clouds
Након пријаве да је уцењен приватним снимцима САСЛУШАН ВУЈАДИН САВИЋ

14.10.2025. 17:20 17:35
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк
фудбал
Фото: Youtube Printscreen/Hype TV

Вујадин Савић саслушан је у тужилаштву због пријаве да га је трансродна особа А.К. (21) уцењивала приватним снимцима и фотографијама, пише "Пинк".

Он је, како јавља Пинк, саслушан у среду 8. октобра у тужилаштва, јер је раније пријавио трансродну особу А.К. због уцене.

Да подсетимо, по налогу Трећег основног јавног тужилаштва је ухапшена трансродна особа А.К. због сумње да је приватним снимцима и фотографијама уцењивала бившег фудбалера Вујадина Савића. 
 

Њој је одређен притвор од 30 дана због опасности од уништења доказа.
 

Вести Хроника
