Након пријаве да је уцењен приватним снимцима САСЛУШАН ВУЈАДИН САВИЋ
14.10.2025. 17:20 17:35
Вујадин Савић саслушан је у тужилаштву због пријаве да га је трансродна особа А.К. (21) уцењивала приватним снимцима и фотографијама, пише "Пинк".
Он је, како јавља Пинк, саслушан у среду 8. октобра у тужилаштва, јер је раније пријавио трансродну особу А.К. због уцене.
Да подсетимо, по налогу Трећег основног јавног тужилаштва је ухапшена трансродна особа А.К. због сумње да је приватним снимцима и фотографијама уцењивала бившег фудбалера Вујадина Савића.
Њој је одређен притвор од 30 дана због опасности од уништења доказа.