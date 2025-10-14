„Одмах сам затражио детаљан извештај“ ДАЧИЋ О НАВОДНОМ ПОВРЕЂИВАЊУ ГРАЂАНКЕ ОД СТРАНЕ ПОЛИЦИЈЕ: Информација је лажна и намерно пласирана
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је информација која се појавила у јавности о наводном повређивању једне грађанке од стране полицијских службеника потпуно неистинита и да је реч о свесно пласираној лажној вести.
Чим сам изашао из авиона у Лондону, где боравим на састанку министара унутрашњих послова у оквиру Берлинског процеса, сачекала ме је вест о наводном повређивању једне грађанке од стране полиције. Одмах сам затражио детаљан извештај од полиције, рекао је Дачић.
У извештају Полицијске управе за град Београд, како је навео министар, стоји да је 24. септембра око 18.55 часова здравствена установа „Медигруп“ обавестила полицију да им се обратила грађанка А.П. са тврдњом да је задобила повреде у близини Више медицинске школе, наводно од стране полицијског службеника код кога је била на информативном разговору.
Полицијски службеници су одмах изашли на лице места, обавили разговор са грађанком која, међутим, није желела да сарађује нити је дала било какве информације о догађају, нити је имала примедбе на рад полиције, прецизирао је министар.
Према званичним налазима Полицијске управе за град Београд, утврђено је да наведена особа тог дана уопште није била у просторијама ниједне полицијске станице нити у просторијама Полицијске управе за град Београд.
Јасно је да је ова информација лажна и да је намерно пласирана, у тренуцима када Србија има важне међународне сусрете и посете високих званичника Европске уније и других држава, са очигледним циљем да се створи лажна слика о наводној полицијској бруталности“, истакао је Дачић.
Министар је додао да свака оваква тврдња заслужује пуну пажњу и детаљну проверу.
Служба унутрашње контроле је одмах обавештена, најпре усмено 24. септембра, а затим и писмено 25. септембра. Истовремено је обавештено и Треће основно јавно тужилаштво у Београду, које поступа у складу са својим надлежностима, навео је министар.
Желим још једном да потврдим – информација о наводном повређивању грађанке од стране полицијских службеника је потпуно лажна. Наведена особа није била у просторијама полиције, нити је према њој било какво поступање спроведено, поручио је Дачић.
Он је додао да ће се у овом случају утврдити свака чињеница.
„Ако се испостави да је било каквог прекорачења овлашћења било, полиција ће реаговати. Али ако се потврди да је реч о измишљеној причи, предузећемо мере против оних који стоје иза оваквих манипулација и лажних оптужби.“