ТРАНСРОДНА ОСОБА (21) УХАПШЕНА ЗБОГ СУМЊЕ ДА ЈЕ УЦЕЊИВАЛА ВУЈАДИНА САВИЋА ПРИВАТНИМ СНИМЦИМА Већ неко време је у притвору ЦЗ-а, одређено јој 30 дана, постоји опаснст да ће уништити доказе

14.10.2025.
А. К. (21), трансродна особа из Београда, ухапшена је недавно по налогу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду због сумње да је уцењивала бившег фудбалера Вујадина Савића приватним снимцима и фотографијама.

Тој трансродној особи, како "Блиц" сазнаје, одређен је притвор од 30 дана због постојања опасности да ће боравком на слободи уништити доказе.

Како „Блиц“ сазнаје, њој је по налогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду, током септембра месеца, претресен стан на Врачару у којем живи, а потом је по налогу Трећег основног јавног тужилаштва и ухапшена.

- Она се већ неко време налази у притвору Централног затвора у Београду одлуком Трећег основног суда - каже извор "Блица".

Како је "Блиц" писао, по налогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду, најпре је током септембра месеца претресен стан на Врачару у којем живи трансродна особа А.К., а потом је по налогу Трећег основног јавног тужилаштва и ухапшена.

- Она се већ неко време налази у притвору Централног затвора у Београду одлуком Трећег основног суда - каже извор "Блица".

 

 

