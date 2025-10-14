ПОВРЕЂЕНЕ 3 ОСОБЕ У САОБРАЋАЈКИ У ТУНЕЛУ МУЊИНО БРДО Огласила се министарка саобраћаја: Причало се да је небезбедан, ОВО ЈЕ УЗРОК СУДАРА
У несрећи која се јуче десила на деоници ауто-пута Паковраће-Пожега, у тунелу Муњино брдо, повређене су три особе.
Александра Софронијевић, министарка саобраћаја, током излагања у Скупштини Србије, између осталог, споменула је и јучерашњу несрећу која се догодила у тунелу Муњино брдо и истакла да је до удеса дошло због коришћења мобилног телефона у току вожње и неприлагођене брзине, а не због тога што је тунел небезбедан.
Као министар саобраћаја, имам обавезу да обавестим све народне посланике да је јуче у тунелу Муњино брдо дошло до саобраћајне несреће у којој су повређена три лица. Оно што би требало сви да знамо, најважнији су безбедност и сигурност у саобраћају и поштовање саобраћајних прописа. Нажалост, коришћење мобилног телефона и непоштовање саобраћајне брзине често су узрок великог броја саобраћајних несрећа у Србији. И овде је то био узрок, а не зато што тунел није био безбедан или није био сигуран или неко није урадио нешто што је требало да уради, рекла је министарка саобраћаја Софронијевић и додала:
У претходном обраћању сам упознала све народне посланике, мислим да је то важно, да су оба тунела добила све атесте, све сертификате и све је то потврђено 3. октобара кроз два решења Министарства унутрашњих послова, сектора за ванредне ситуације, да су на тај начин оба тунела прешла са ручног на аутоматско управљање, чиме је испуњена и последња ставка из подзаконског акта који се бави безбедношћу у тунелима. Следећи корак јесте издавање употребне дозволе, што је, наравно, могуће у складу са законом о планирању изградње, када објекат представља неку целину, функционалну грађевинску, технолошку, нагласила је у свом излагању Александра Софронијевић, пише Мондо.