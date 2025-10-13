few clouds
ЖЕСТОК СУДАР КОД ТУНЕЛА МУЊИНО БРДО: Три особе повређене на ауто-путу „Милош Велики“

13.10.2025. 11:56 11:57
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
2
Фото: Рина, илустрација

ЧАЧАК: На деоници ауто-пута Паковраће – Пожега, у близини тунела Муњино брдо, јутрос се догодила тешка саобраћајна незгода у којој су, према првим информацијама, повређене три особе.

– Све повређене су возилима Хитне помоћи превезене на одељење ургентне медицине чачанске болнице. Двоје путника задобило је лакше повреде, док је једна особа теже повређена – саопштено је.

Узрок несреће за сада није познат, а увиђај обављају припадници саобраћајне полиције. Због удеса саобраћај се на овом делу ауто-пута одвија успорено.

муњино брдо саобраћајна несрећа
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
