ЖЕСТОК СУДАР КОД ТУНЕЛА МУЊИНО БРДО: Три особе повређене на ауто-путу „Милош Велики“
13.10.2025. 11:56 11:57
Коментари (0)
ЧАЧАК: На деоници ауто-пута Паковраће – Пожега, у близини тунела Муњино брдо, јутрос се догодила тешка саобраћајна незгода у којој су, према првим информацијама, повређене три особе.
– Све повређене су возилима Хитне помоћи превезене на одељење ургентне медицине чачанске болнице. Двоје путника задобило је лакше повреде, док је једна особа теже повређена – саопштено је.
Узрок несреће за сада није познат, а увиђај обављају припадници саобраћајне полиције. Због удеса саобраћај се на овом делу ауто-пута одвија успорено.