ИСПОВЕСТ РАДНИКА ИЗ СРПСКОГ МАРКЕТА "Перемо месо у сирћету, неколико пута га самељемо и враћамо у продају у облику кобасица и ћевапа" НИШТА СЕ НЕ БАЦА
Треба рећи да су људи, укључујући и трговце, углавном поштени, али ту и тамо нађе се оних којима је профит важнији од здравља купаца.
Јасно је да храна, једном када се нађе на рафовима, мора бити продата пре истека рока трајања. У већини случајева то се и поштује, али понекад рок истекне пре него што производ доспе на тржиште. У таквим случајевима он мора бити повучен из продаје, што већина трговинских ланаца и ради, пише словеначки Метрополитан.
Радницима се задаје да промене декларације и датуме на производима
Међутим, изгледа да има и непоштених трговаца, како је недавно открио један запослени у ланцу продавница у Србији. Он је медијима испричао шта се дешава када производима у њиховим радњама истекне рок трајања. Одлучио је да разоткрије поступке својих послодаваца и призна шта радници морају да раде како би прикрили грешке у продавницама у којима раде. Његова прича снажно је одјекнула и јасно показала да опрез никада није на одмет.
"Сви радимо све у исто време. Склањамо кутије из пролаза, сечемо месо, кријемо производе којима је истекао рок, враћамо их на полице, поправљамо фрижидере који се кваре бар једном недељно", рекао је радник чији идентитет није откривен.
Објаснио је и шта раде са месом којем је истекао рок трајања.
"Ако се свеже месо не прода, оно се не баца. Шаље се на даљу прераду. Тада се месо пере у сирћету и води, неколико пута самеље у машини, дода му се зачин и од њега се праве кобасице и ћевапи", навео је извор.
Додао је и да се производи којима је истекао рок најчешће не повлаче из продаје, како би се избегао губитак. Уместо тога, радницима се задаје да промене декларације и датуме на производима. Такође је апеловао на потрошаче да буду веома опрезни приликом куповине прехрамбених производа и да се придржавају савета који могу помоћи да препознају стару робу.