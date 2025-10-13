few clouds
ПРОСЕЧНА ПЕНЗИЈА У АВГУСТУ БИЛА 50.000 ДИНАРА, А ЕВО КОЛИКО СЕ ОЧЕКУЈЕ ДА ЋЕ БИТИ ДЕЦЕМБАРСКА Велико повећање за све сениоре

13.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Фото: unsplash.com

Према последњим подацима из августа месеца просечна пензија износила је 50.657 динара.

- Пензије и остала права из пензијског и инвалидског осигурања (ПИО) ће на основу процента учешћа нето пензија у бруто домаћем производу (БДП) бити увећана за 12,2 одсто, а примењено на просечан износ пензије за август од 50.657 динара, просечна децембарска пензија износиће 56.837,1 динар- изјавио је раније директор Фонда ПИО Реља Огњеновић

Огњеновић је за најновије издање "Гласа осигураника", гласила Фонда ПИО, рекао да ће се, с обзиром на то да је учешће нето пензија у БДП-у 9,98 одсто, усклађивање применити у висини раста просечне зараде, што је за кориснике и најповољније.

Истакао је да кумулативно увећање пензија од новембра 2024. до децембра 2025. године износи 24,4 одсто.
 

