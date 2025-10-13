ОШТРА ПОРУКА ИЗ МОСКВЕ Медведев запретио, испорука ракета Украјини "може лоше да се заврши"
МОСKВА: Заменик председника руског Савета за националну безбедност Дмитриј Медведев оптужио је данас председника САД Доналда Трампа да "прети Русији по стоти пут".
"Трамп је рекао - ако председник Русије не реши украјински сукоб, то ће се за њега лоше завршити. Укратко, прети по стоти пут. Ако овај бизнис-миротворац мисли на Томахавке, онда се погрешно изразио. Испорука тих ракета може се лоше завршити за све. А пре свега за самог Трампа", објавио је Медведев на свом Телеграм каналу.
Медведев је упозорио да је "сто пута речено јасно да може да разуме и звездано-пругасти чикица" (Трамп), да је немогуће разликовати нуклеарну и обичну верзију Томахавка.
"Њихово лансирање неће извршити бандеровски Kијев, већ управо САД, читај Трамп. Али, остаје нада да је ово још једна празна претња, изазвана дуготрајним преговорима са кловном на кокаину", написао је између осталог Медведев.