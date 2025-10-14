overcast clouds
ИНСТАГРАМ УВОДИ ЈОШ ЦЕНЗУРА ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ Ево шта све више неће моћи да гледају!

14.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pixabay

Инстаграм више неће приказивати садржај тинејџерима који се сматра непримереним за узраст испод 13 година, по узору на PG-13 филмску оцену.

Ова промена проширује заштите које су уведене прошле године, пренео је Блумберг.

Платформа, у власништву компаније Мета, користи вештачку интелигенцију да препозна да ли је садржај погодан за тинејџере.

Већ је забрањено препоручивање експлицитног и сексуално сугестивног садржаја младима, а нова правила ће додатно скривати објаве са вулгарним псовкама, опасним изазовима и предметима повезаним са марихуаном.

Одлучили смо да се више ускладимо са стандардом који је родитељима познат. Циљ је да тинејџери што ређе наилазе на овакве објаве, наводи компанија. 

Налози корисника млађих од 18 година аутоматски ће имати ове поставке, које се не могу променити без дозволе родитеља.

Поред тога, уведена је и нова опција „Ограничен садржај“ за родитеље који желе још строжу контролу.

Такође, корисницима млађим од 16 година забрањени су преноси уживо.

Још једна новост је да тинејџери више неће моћи да прате налоге који често деле садржај неприкладан за њихов узраст – као што су профили повезани са OnlyFans платформом или они који отворено објављују 18+ садржај.

Ако их већ прате, неће више моћи да виде нити реагују на њихов садржај.

