14.10.2025.
Нови Сад
НАШ ЦИЉ ЈЕ ОЧУВАЊЕ МИРА И НАПРЕТКА, НАЦИОНАЛНОГ ЈЕДИНСТВА И ДРЖАВНОГ РАЗВОЈА Вучевић: Крећу велики радови у Малом Црњићу, изградња новог вртића, водоводне мреже, нових путева МИ ГРАДИМО ЖИВОТ, А НЕ БЛОКИРАМО

14.10.2025. 19:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: принтскрин инстаграм/ milosvucevic

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић присуствовао је обележавању Дана ослобођења и Дана општине Мало Црњиће одакле је послао поруку да је најважније очување мира и напретка, националног јединства и државног развоја.

-Ово није само Дан ослобођења и Дан општине Мало Црњиће, у знак сећања на слободарски 14. октобар 1944. године. Ово је дан када, славећи слободу као највиши смисао нашег рада и борбе, шаљемо јасну поруку да је наш циљ очување мира и напретка, националног јединства и државног развоја и да смо спремни да бранимо и одбранимо слободу наше отаџбине Србије! У наредном периоду крећу велики радови у Малом Црњићу, изградња новог вртића, водоводне мреже, нових путева .. јер ми живот градимо, а не блокирамо! Наша је обавеза да наставимо да градимо и стварамо, да волимо своју земљу и верујемо у њену снагу!
Живело слободарско Мало Црњиће! Живела наша Србија - поручио је Вучевић.

Милош Вучевић
