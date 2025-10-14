Планинари имају важно упозорење АКО ИДЕТЕ У ШЕТЊУ ШУМОМ ОВО МОЖЕ БИТИ ОПАСНО НАРЕДНИХ ДАНА Природа после првог снега крије ризик
Први снег ове сезоне, који је пао пре десетак дана, оставио је последице у планинским и шумовитим пределима општине Сокобања.
Планинари Планинарског друштва "Оштра чука" упозорили су љубитеље природе да приликом шетње и успона буду обазриви због грана које висе са дрвећа.
Како су објавили на друштвеним мрежама, на бројним планинарским стазама у околини примећена је знатна количина поломљеног дрвећа и грања, препрека које отежавају кретање.
"Уколико се крећете неким стазама, водите рачуна. Не идите у шуме где има високог дрвећа, нарочито када је ветровито. Постоји доста грана које су поломљене и висе са стабала. Довољан је ветрић да их обори на земљу и угрози вашу безбедност" упозорили су из Планинарског друштва.
Планинари су претходних дана организовали акције чишћења и очистили неколико стаза на Ртњу (Мали ртањски врхови), Крстатцу и Девици (Равниште – Раденковац и Праглајдинг – Големи камен). Најавили су да ће и у наредним данима наставити са рашчишћавањем терена.
Први снег, који је почетком октобра захватио Сокобању, изазвао је бројне проблеме и у насељеним деловима. Под тежином мокрог снега ломиле су се гране које су блокирале путеве и представљале опасност за пролазнике. Екипе ЈП "Зеленило" биле су данима на терену, а поједине деонице, попут пута ка болници "Озрен", морале су бити затворене из безбедносних разлога.
Телеграф/Сокопрес