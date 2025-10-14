overcast clouds
14°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕМИНУО ПАНЧО ИЗ ГРУПЕ ДНК Након пожара у Кочанима месецима се борио ПРЕ ТРАГЕДИЈЕ УПОЗОРАВАО НА НЕБЕЗБЕДНОСТ КЛУБОВА

14.10.2025. 16:24 16:47
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Коментари (0)
панчо
Фото: youtube printscreen/Hype TV Makedonija

Владимир Блажев Панчо је у јулу 2024. године причао о власницима дискотека и барова који пуштају више људи у објекат него што би требало.

Данас је преминуо Бладимир Блажев Панчо, члан групе ДНК који се месецима опорављао од повреда задобијених у пожару у дискотеци у Кочанима где је наступао са својим бендом у ноћи када је животе изгубило 62 људи.

Иако овакву несрећу нико није могао да предвиди, интернетом је тада кружио снимак музичара који је упозорио на алармантно стање по дискотекама. Он је у јулу 2024. године, гостујући код јутјубера Стефана Лазарова, причао о власницима дискотека и барова који пуштају више људи у објекат него што би требало.

"Власници морају да обрате пажњу на то... Не само да морају да имају обезбеђење, ако је капацитет за две и по (односно хиљаду) људи, не можете послати више људи. Не дај Боже, да се нешто деси", рекао је Панчо у интервјуу.

пожар у Македонији пожар преминуо певач
Извор:
Mondo.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОТВРЂЕНА ОПТУЖНИЦА ЗА ТРАГЕДИЈУ У КОЧАНИМА 62 живота угасила ватра у дискотеци "Пулс"
кочани

ПОТВРЂЕНА ОПТУЖНИЦА ЗА ТРАГЕДИЈУ У КОЧАНИМА 62 живота угасила ватра у дискотеци "Пулс"

03.10.2025. 19:34 19:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
И ДАЉЕ СЕ БОРЕ ЗА ЖИВОТ Двоје младих људи и даље у тешком стању, након великог пожара у Кочанима у марту

И ДАЉЕ СЕ БОРЕ ЗА ЖИВОТ Двоје младих људи и даље у тешком стању, након великог пожара у Кочанима у марту

30.08.2025. 07:43 07:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај