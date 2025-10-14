ПРЕМИНУО ПАНЧО ИЗ ГРУПЕ ДНК Након пожара у Кочанима месецима се борио ПРЕ ТРАГЕДИЈЕ УПОЗОРАВАО НА НЕБЕЗБЕДНОСТ КЛУБОВА
Владимир Блажев Панчо је у јулу 2024. године причао о власницима дискотека и барова који пуштају више људи у објекат него што би требало.
Данас је преминуо Бладимир Блажев Панчо, члан групе ДНК који се месецима опорављао од повреда задобијених у пожару у дискотеци у Кочанима где је наступао са својим бендом у ноћи када је животе изгубило 62 људи.
Иако овакву несрећу нико није могао да предвиди, интернетом је тада кружио снимак музичара који је упозорио на алармантно стање по дискотекама. Он је у јулу 2024. године, гостујући код јутјубера Стефана Лазарова, причао о власницима дискотека и барова који пуштају више људи у објекат него што би требало.
"Власници морају да обрате пажњу на то... Не само да морају да имају обезбеђење, ако је капацитет за две и по (односно хиљаду) људи, не можете послати више људи. Не дај Боже, да се нешто деси", рекао је Панчо у интервјуу.