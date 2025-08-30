И ДАЉЕ СЕ БОРЕ ЗА ЖИВОТ Двоје младих људи и даље у тешком стању, након великог пожара у Кочанима у марту
Троје повређених у великом пожару у дискотеци Кочани и даље је на болничком лечењу, а двоје од њих је у тешком, али стабилном стању и нису у животној опасности, изјавио је директор Фонда за здравствено осигурање Северне Македоније Сашо Клековски.
Према његовим речима, број пацијената којима је потребно активно болничко лечење значајно је смањен. Неколико њих је већ пуштено на кућно лечење, док неки повремено одлазе на контроле уиностранство, углавном у болницу у Софији, преноси портал прв.мк.
Клековски је потврдио да се један од повређених који је био на лечењу у Турској вратио кући, један је отпуштен са пластичне хирургије у Скопљу, а двоје се збрињава у приватној болници Систина. Додатне интервенције су планиране у Кочанима за пацијенте са тежим опекотинама и отвореним ранама.
Фонд здравственог осигурања покрива трошкове прегледа шест пацијената којима су повремено потребни прегледи у Софији. Поред тога, у Македонију је стигао пластични хирург из Белгије који је прегледао 18 пацијената са опекотинама лица, врата и руку, којима предстоји дуже лечење.
У пожару који се догодио 16. марта у дискотеци "Пулс" у Кочанима погинуло је 62 људи и повређено око 200 људи, што га чини једним од најтрагичнијих догађаја у новијој историји Северне Македоније.