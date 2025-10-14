ПРОМУКЛИ СТЕ? Већина мисли да је реч о најобичнијој ПРЕХЛАДИ, али... Проверите, можда сте ЗАКАЧИЛИ НОВИ СОЈ КОРОНЕ? Домови здравља ПРЕПУНИ: Као да су сви ОДЈЕДНОМ РАЗБОЛЕЛИ
У Београду су ових дана препуни домови здравља – чекаонице су крцате, а људи се масовно жале на запушен нос, болно грло, температуру и промукао глас.
Док једни мисле да је у питању обична прехлада, лекари упозоравају да би иза ових симптома могао да стоји нови сој корона вируса – Стратус, који се већ шири Европом.
Случајеви короне нагло расту у Великој Британији, а исти симптоми све чешће се пријављују и у Србији. Проблем је што већина пацијената не одлази на тестирање, јер верују да су “мало прехлађени”, иако управо такви знаци указују на нови сој.
Подсетимо, када се вирус први пут појавио 2020. године, главни симптоми били су:
повишена температура или дрхтавица,
упоран кашаљ,
губитак чула мириса или укуса.
Али, вирус се временом мењао. Нови сој XФГ – Стратус, који је тренутно доминантан у Великој Британији (чини чак 82% свих нових случајева), показује блаже, али подмуклије симптоме – готово идентичне обичној прехлади.
Лекар опште праксе др Кајваан Кан са лондонске “Харли Стрит” клинике наводи да се код Стратуса најчешће јавља промуклост гласа и бол у грлу, а понекад и губитак укуса.
Људи често мисле да имају обичну прехладу, али примећујемо све чешће јављање промуклости и упале грла – то може бити знак да се ради о корони, а не о класичној инфекцији, објаснио је доктор за Мирор.
Иако Стратус, према досадашњим подацима, не изазива теже облике болести, лекари саветују тестирање, посебно особама са слабијим имунитетом или хроничним болестима. Рано откривање вируса омогућава примену антивирусне терапије и бржи опоравак.
Најчешћи симптоми соја Стратус према подацима НХС-а и британске Агенције за здравље (УКХСА):
повишена температура
кашаљ
кијање
цурење носа
губитак мириса
промуклост
бол у грлу
болови у мишићима
главобоља
мучнина
повраћање
дијареја
У Београду тренутно буквално нема слободног места у домовима здравља. Људи долазе са истим тегобама – кашаљ, грло, глас отишао... Као да су се сви разболели одједном, каже једна београдска лекарка.
Изгледа да нас чека још једна сезона кијања, промуклости и пуних чекаоница – и то не само због “обичне” прехладе, пише Нај жена.