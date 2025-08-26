few clouds
29°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОД 1. СЕПТЕМБРА ШАЛТЕР САЛА НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА НЕ РАДИ, РАЗЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЈА Због докумената у Радничку и Сремску улицу и на Булевар краља Петра

26.08.2025. 14:04 14:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Шалтер-сала МУП-а на Булевару ослобођења 143 Фото: Дневник.рс

Због планиране реконструкције објекта, од 1. септембра 2025. године, шалтер сала на Булевару ослобођења број 143, неће бити у функцији.

Од 1. септембра, функције те шалтер сале преузеће објекти полицијске управе у Радничкој и Сремској улици, као и у Булевару краља Петра, по следећем распореду:

           уручење израђених личних карата и путних исправа:

•           шалтер сала Полицијска испостава Стaри Град, улица Радничка број 34а;

•           радно време: радним данима: 7,00- 20,00 часова и суботом: 7,30-15,30 часова;

           запримање захтева за израду и уручење возачких дозвола:

•           шалтер сала у улици Сремска број 1;

•           радно време: радним данима: 7,00- 20,00 часова и суботом: 7,30-15,30 часова; 

           заказивање термина за израду личних карата и путних исправа (за наредни дан):

•           шалтер сала у Булевару краља Петра Првог број 11;

•           радно време: радним данима од 16 часова и недељом: 7,30-20,00 часова (код дежурног полицајца).

Напомињемо да ће запримање захтева за израду личних карата и путних исправа, као и решавање захтева странака заказаних путем портала е-управе, а који су се обављали радним суботама, бити организовани по истом принципу, у шалтер сали у Булевару краља Петра Првог број 11, суботом, у времену од 7,30 до 15,30 часова, наводи се у саопштењу Полицијске упшрве Нови Сад. 

документи шалтер-сала МУП полицијска управа нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај