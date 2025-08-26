ОД 1. СЕПТЕМБРА ШАЛТЕР САЛА НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА НЕ РАДИ, РАЗЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЈА Због докумената у Радничку и Сремску улицу и на Булевар краља Петра
Због планиране реконструкције објекта, од 1. септембра 2025. године, шалтер сала на Булевару ослобођења број 143, неће бити у функцији.
Од 1. септембра, функције те шалтер сале преузеће објекти полицијске управе у Радничкој и Сремској улици, као и у Булевару краља Петра, по следећем распореду:
уручење израђених личних карата и путних исправа:
• шалтер сала Полицијска испостава Стaри Град, улица Радничка број 34а;
• радно време: радним данима: 7,00- 20,00 часова и суботом: 7,30-15,30 часова;
запримање захтева за израду и уручење возачких дозвола:
• шалтер сала у улици Сремска број 1;
• радно време: радним данима: 7,00- 20,00 часова и суботом: 7,30-15,30 часова;
заказивање термина за израду личних карата и путних исправа (за наредни дан):
• шалтер сала у Булевару краља Петра Првог број 11;
• радно време: радним данима од 16 часова и недељом: 7,30-20,00 часова (код дежурног полицајца).
Напомињемо да ће запримање захтева за израду личних карата и путних исправа, као и решавање захтева странака заказаних путем портала е-управе, а који су се обављали радним суботама, бити организовани по истом принципу, у шалтер сали у Булевару краља Петра Првог број 11, суботом, у времену од 7,30 до 15,30 часова, наводи се у саопштењу Полицијске упшрве Нови Сад.