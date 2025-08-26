clear sky
29°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) НАВИЈАЧИ У НБА СУ ОДЛУЧИЛИ Јокић поново испред свих ОВО ЈЕ НАЈБОЉА АСИСТЕНЦИЈА СЕЗОНЕ

26.08.2025. 17:23 17:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Иако је пауза у најјачој кошаркашој лиги света – НБА, то не значи да Никола Јокић не може да добија признања.

Још једно је стигло на адресу српског центра, који носи дрес Денвер Нагетса. 

Наиме, навијачи су изгласали његов сјајан пас, без гледања, иза леђа, до Арона Гордона, који је поентирао, за најбољу асистенцију године. 

Било је то у утакмици против Милвокија, а Јокић је, као што смо и навикли, током целе сезоне ређао сјајне потезе, али је овај остао посебно упечатљив. 

 

Никола Јокић нба
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШПАНАЦ У ХВАЛОСПЕВИМА О НИКОЛИ ЈОКИЋУ Кошаркаш браниоца титуле са поштовањем причао о највећој звезди Србије
s

ШПАНАЦ У ХВАЛОСПЕВИМА О НИКОЛИ ЈОКИЋУ Кошаркаш браниоца титуле са поштовањем причао о највећој звезди Србије

23.08.2025. 11:35 11:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БОГДАНОВИЋ О ЈОКИЋУ И ПРИТИСКУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Осећамо терет, али то је део игре

Србија чека злато од 2001. године

спорт

БОГДАНОВИЋ О ЈОКИЋУ И ПРИТИСКУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Осећамо терет, али то је део игре

19.08.2025. 13:55 13:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај