(ВИДЕО) НАВИЈАЧИ У НБА СУ ОДЛУЧИЛИ Јокић поново испред свих ОВО ЈЕ НАЈБОЉА АСИСТЕНЦИЈА СЕЗОНЕ
26.08.2025. 17:23 17:54
Коментари (0)
Иако је пауза у најјачој кошаркашој лиги света – НБА, то не значи да Никола Јокић не може да добија признања.
Још једно је стигло на адресу српског центра, који носи дрес Денвер Нагетса.
Наиме, навијачи су изгласали његов сјајан пас, без гледања, иза леђа, до Арона Гордона, који је поентирао, за најбољу асистенцију године.
Било је то у утакмици против Милвокија, а Јокић је, као што смо и навикли, током целе сезоне ређао сјајне потезе, али је овај остао посебно упечатљив.
🚨 The results are in for State Farm Assist of the Year 🚨
Nikola Jokić wins the 2025 NBA Fan Favorites Award for his no-look, over-the-shoulder pass as voted by YOU, the fans! pic.twitter.com/37TjxVEF50
— NBA (@NBA) August 24, 2025