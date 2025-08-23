ШПАНАЦ У ХВАЛОСПЕВИМА О НИКОЛИ ЈОКИЋУ Кошаркаш браниоца титуле са поштовањем причао о највећој звезди Србије
23.08.2025. 11:35 11:40
Европско првенство ће почети за четири дана, а према бројним прогнозама, кошаркашка репрезентација Србије је највећи кандидат за златну медаљу. И када се прича о нашем националном тиму, посебно се истиче Никола Јокић.
Тако је између осталог о центру Денвера причао и Санти Алдама, репрезентативац Шпаније.
- Он је вероватно комбинација Јаниса Адетокумба и Луке Дончића. Увек доноси праву одлуку. Ако нема лопту у рукама, вероватно је боље за нас - казао је крилни центар Мемфиса.
"Фурија" пред собом има тежак задатак, да одбрани титулу, а биће у групи у Лимасолу. Противници ће им бити домаћин Кипар, као и Грчка, Италија, Грузија и Босна и Херцеговина.