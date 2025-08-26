few clouds
(МАПА) ИЗМЕНА АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА НА ЛИМАНУ 1! Радови код окретнице Штранд мењају саобраћај, ЕВО ДО КАДА

26.08.2025. 14:27 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЈГСП
Фото: Дневник/ Слободан Шушњевић

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, од 27. 08. до 31. 10. 2025. године одређује се привремена измена трасе линија број 1 и 8.

Како су истакли у ЈГСП, због радова у зони окретнице „Штранд“ у Новом Саду, аутобуски саобраћај одвијаће се на следећи начин:

Линија 1

СМЕР А Клиса  – Центар – Лиман 1

На раскрсници Фрушкогорска/Народног фронта аутобуси скрећу десно до аутобуског стајалишта Народног фронта – Фрушкогорска, где се ишчекује време до наредног поласка.           

СМЕР Б Лиман 1 - Центар - Клиса

Са аутобуског стајалишта  Народног фронта – Фрушкогорска аутобуси саобраћају право до Булевара ослобођења, скрећу десно на Булевар цара Лазара, десно до кружног тока и даље настављају редовном трасом.

На измењеном делу трасе користе се сва стајалишта других линија.

ЈГСП
Фото: ЈГСП

Линија 8

СМЕР А Ново насеље  – Центар – Лиман 1

Од кружног тока на Лиману аутобуси настављају право Булеваром цара Лазара, скрећу лево на Булевар ослобођења, лево у Улицу Народног фронта, лево у Фрушкогорску улицу на аутобуско стајалиште Фрушкогорска – Јиречекова, где се ишчекује време до наредног поласка.   

СМЕР Б Лиман 1 - Центар - Ново насеље 

Од аутобуског стајалишта  Фрушкогорска – Јиречекова, где се ишчекује време поласка, аутобуси саобраћају редовном трасом према Новом насељу.

На измењеном делу трасе користе се стајалишта других линија, осим аутобуског стајалишта Булевар ослобођења - Булевар цара Лазара, испред ”TC Меркатор“.

Нови Сад
