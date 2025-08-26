ПАРТИЗАН ЗАРАЂУЈЕ НА ТРАНСФЕРУ БИВШЕГ ИГРАЧА Ево колико новца црно-бели добијају за прелазак Николе Штулића у Леће
Екипа Лећеа је овог лета продала Николу Крстовића у Аталанту, а као његову замену доводе Николу Штулића из Шарлрое. Они су продали црногорског репрезентативца за 25.000.000 евра, а 5.000.000 су потом платили Белгијанцима за некадашњег нападача Партизана.
Самим тим што је Штулић поникао у Партизану, тамо уписао своје прве професионалне минуте, након којих је отишао у Раднички Ниш, екипа из Хумске ће добити одређени део новца који су Италијани платили тиму Шарлрое.
Наиме, трансфер Штулића износи 5.000.000 евра, док ће Партизану припасти тек 176.000 евра.
Тај новац ће бити распоређен на следећи начин - Партизану ће припасти 138.000 евра, Омладинској школи ће отићи 25.000 евра, док ће Телеоптик добити 13.000 евра од овог трансфера.
Иначе, Штулић је у првом тиму Партизана заиграо 2020. године, а две године касније је отишао пут Радничког из Ниша, који га је после само годину дана продао у Белгију за 750.000 евра.