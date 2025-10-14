КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ ПОЧИЊУ ПОХОД КА АБА 2 ЛИГИ Приморје озбиљан ривал
После две утакмице у Кошаркашкој лиги Србије, Војводина сутра од 20 часова почиње и такмичење у АБА 2 лиги. Новосађани ће у малој сали Спенса одмерити снаге са Приморјем и настојати да на што бољи начин отворе регионални шампионат.
Добра вест за црвено-беле је та што је Цибона одустала од такмичења, па ће им бити нешто лакши пут до врха (мења је Раднички КГ). Међутим, само на папиру. Има Војводина довољно својих проблема да не би гледала у туђе двориште, а тичу се повреда играча, што је у скраћеној ротацији велики изазов. Лука Савановић још није спреман, а Џордан Сешн је под знаком питања за црногорску екипу.
О томе је говорио и тренер домаћих Марко Димитријевић.
– Сада имамо прилику да уђемо у ритам утакмица, где можемо да вежемо неке победе. Носиоци Приморја су српски играчи - Газибеговић, Даниловић и Грковић. Имају доста добрих Црногораца, поготово на спољним позицијама. Сигурно су мотивисани као новајлије да одиграју добро, а на нама је да их спречимо у томе. Оно што је позитивно, то је што смо дали шансу младима у недостатку неких играча. Цимбаљевић је одиграо шест-седам минута против Динамика, оправдао очекивања и постоји могућност да у предстојећем сусрету добије и већу шансу – поручио је стратег Новосађана.
Постоји и рецепт којим се води.
– Када смо правили тим, знали смо да ће ротација бити скраћена. Ту је девет сениора и три јуниора, који могу да одговоре захтевима тренинга, али су још неискусни да би имали већу улогу. Радимо на томе да их прикључујемо све интензивније, како би могли да помогну и на вишем нивоу – закључио је Марко Димитријевић.
Улаз за окршај између Војводине и Приморја је слободан. Након дуела са црногорским саставом, Новосађане за викенд очекују Џокер у војвођанском дербију у оквиру КЛС.
В. М. П.
Без појачања до даљњег
Одговорио је Димитријевић и на питање "Дневника" о томе да ли ће услед повреда и још краће ротације Војводина да се окрене ка тржишту.
– Разговарали смо са управом. Закључак је да у овом тренутку нећемо доводити нове играче. За сада нема појачања – истакао је тренер црвено-белих.