БЛИЖИ СЕ ДУЕЛ КОШАРКАША ХЕРЦЕГОВЦА И БОРЦА У КЛС Гајдобрани на крилима историје

14.10.2025. 15:03 15:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Херцеговац
Фото: Ф. Бакић

На крилима историјске победе у 2. колу Кошаркашке лиге Србије, Херцеговац се спрема за предстојеће изазове и наставак такмичења у домаћем шампионату.

У петак следи дуел са Борцем из Земуна, у који ће састав Александра Комненића ући са дозом самопоуздања.

– Утакмица против Чачка 94 била је прва у историји нашег клуба на нашем терену у КЛС-у, и уједно прва победа наше екипе у овом рангу. Захвалио бих се прво председнику клуба, свом стручном штабу и свим нашим играчима, као и навијачима који су и тада били наш шести играч. Мојим играчима још једном честитке. Након те победе, анализирали смо грешке, и припремамо се за наредну утакмицу са Земуном – поручио је Комненић.

Описао је и колика је промена то што су Гајдобрани у КЛС-у, после периода у нижој лиги где су били најбољи.

– За стручни штаб и клуб, ово је велики изазов. Још је рано причати о амбицијама, а усмерени смо ка томе да будемо најбољи око Нове године, што је био случај и прошле сезоне. Велика је разлика у односу на Другу лигу, у смислу интензитета и контакта. Припремамо се, анализирамо и наставићемо да радимо на свему – закључио је млади стручњак.

В. М. П.

кошарка
Спорт Кошарка
