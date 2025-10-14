ПРЕД КОШАРКАШИМА СПАРТАКА НОВИ ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ У ФИБА ЛИГИ ШАМПИОНА Суботичани путују у Лисабон
Положили су кошаркаши Спартака сва три теста ове сезоне, а у последњем су надиграли Беч у 2. колу АБА лиге, тако да у позитивном расположењу путују на гостовање Бенфики у наставку ФИБА Лиге шампиона.
Суботичани ће сутра од 21.30 часова у Лисабону покушати да дођу до скора 2-0 у европском такмичењу, након што су поразили Ле Ман у Дудовој шуми.
Тренер Спартака Владимир Јовановић анализирао је сусрет са Бечом кроз призму припреме за предстојећи дуел.
– Сигурно да нам је фалило концентрације у неким завршницама. Проблем поена који су нам дали није толико велики, осим те друге деонице када смо им дозволили 23. У првом полувремену смо, баш као и против Будућности, дозволили превише скокова у нападу. Ипак, то може да се припише умору и мањку концентрације – описао је стратег тима са севера Србије ситуацију.
Већ размишља о ономе пред њим, али далеко од тога да су околности савршене.
– Сада треба да се одморимо, чекају нас нови изазови у ФИБА Лиги шампиона. Церовина је имао истегнуће. Медицински тим ради све да га оспособи. Користи терапије. Када се “обезболи”, биће спреман да игра. Да ли ће бити спреман за сутра не знам. Кенеди је такође имао проблем са зглобом. Све је то ситно али опет утиче – подвукао је Јовановић.
В. М. П.