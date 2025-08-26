ПОЧЕЛЕ ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКЕ ВЕЧЕРИ У СТАПАРУ Тегет одело и овчији паприкаш увек су у моди
За разлику од већине села овдашњег атара, чији су мештани током једнопартијског система бивше Југославије, занемарили прославе својих насеља везане за верске празнике, Стапарци никада нису прекидали традицију обележавања Велике Госпојине.
Отварали су своје домове и славске трпезе за све госте њиховог села, уз легендарну доскочицу да „тегет одело и овчији паприкаш никад не излазе из моде”. Ова традиција формализована је званичном манифестацијом „Стапарске Великогоспојинске вечери”, која овог лета бележи своје 28. издање.
Програм у организацији Месне заједнице Стапар, а уз подршку Града Сомбора, почео је у петак у сали Црквене општине, те богослужењем у цркви Ваведење Пресвете Богородице.
Другог дана манифестације одржана је кликеријада и 18. фијакеријада и Меморијал „Душан Докманов – Душа“, који се сутрадан наставио такмичењем у пецању у организацији Спортско риболовног клуба „Стапарац“, смотром младих голубова, као и посебним програмом за децу који је укључивао пена парти и вожњу коњских запрега.
Богат програм Великогоспојинских вечери у Стапару завршиће се идућег викенда спортским програмом, такмичењем у кувању овчијег паприкаша и турниром у фудбалу за млађе категорије.