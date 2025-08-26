clear sky
Дарови Епархије бачке за основце и предшколце

26.08.2025. 16:27 16:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
2
Фото: Епархија Бачка

Добротворна установа Епархије бачке „Владика Платон Атанацковићˮ даривала је двеста педесет школских торби са школским прибором деци предшколског и школског узраста из вишедетних породица и породица самохраних родитеља.

Подела дарова организована је у сарадњи са свештеницима из Новог Сада, Сомбора, Суботице, Жабља, Куле и Бечеја, у светлости празника Преображења Господњег и у сусрет празнику Успења Пресвете Богородице.

У припреми торби учествовали су ученици основних и средњих школа, као и студенти, показујући на делу веру и љубав према Богу и ближњем. Њихово учешће допринело је да ово благословено дело Цркве, као израз бриге за човека, буде реализовано уочи почетка нове школске године, на радост деце и њихових родитеља.

Добротворна установа Епархије бачке захвалила је свим приложницима који својим прилозима подржавају њен рад, упућујући молитвене жеље да им Господ подари изобиље небеских и земаљских добара.

Нови Сад
