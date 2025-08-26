ЦИРКУС У ПРИШТИНИ Одбијен кандидат Срба за потпредседника, поново прекид седнице скупштине
ПРИШТИНА: Конститутивна седница скупштине привремених приштинских институција прекинута је данас пошто није изабаран потпредседник скупштине из редова српске заједнице, јер већина није гласала за предлог Српске листе која је освојила девет од 10 мандата загарантованих Србима и која, према пословнику, предлаже кандидата за потпредседника из редова српске заједнице.
Српска листа је три пута предложила Славка Симића за потпредседника скупштине, али за њјега је приликом три гласања гласало само 10 посланика.
Председник Скупштине Димаљ Баша потом је позвао Српску листу да предложи другог кандидата, али је Игор Симић у име Српске листе истакао да Српска листа остаје при свом предлогу и указао да по правним актима кандидата за потпредседника предлаже већина посланика који заступају српску заједницу у парламенту.
Баша је изнео тврдњу да се, према одлуци уставног суда, за једног кандидата за потпредседника може гласати само три пута и није ставио четврти пут предлог Српске листе на гласање, тражећи да предложе другог кандидата.
Симић је рекао да Баша не може да тумачи одлуке уставног суда и да се одредба о највише три гласања односи само на избор председника парламента, али је Баша након краћих консултација рекао да ће зато што Српска листа није предложила кандидата о кандидату из редова српске заједнице бити одлучено жребом.
ИГОР СИМИЋ: Режим у Приштини покушава да намести да Рашић представља Србе у парламенту
Потпредседник Српске листе Игор Симић изјавио је данас да режим у Приштини наставља да крши све прописе и покушава да намести да председник Странке За слободу, правду и опстанак Ненад Рашић буде представник Срба у скупштини у приштини.
Симић је истакао да Рашић нема подршку већине српских посланика, како је предвиђено пословником.
"Кршећи сва правила о раду, пословника и свега осталог, режим у Приштини жели да намести да Ненад Рашић буде представник Срба иако нема подршку већине српских посланика, како то пословник о раду Скупштине захтева. Значи, наставља се кршење свих прописа против интереса српског народа", указао је Симић.
Српска листа је, међутим, одбила да учествује у жребу истичући да кандидата за потпредседника предлаже већина српских посланика.
Други кандидат из редова српске заједнице био је председник Странке за слободу, правду и опстанак Нена Рашић, који је сам себе предложио.
Приликом жреба, у којем су учествовали само председник скупштине Димаљ Баша, Ненад Рашић и секретар скупштине, Верица Ћеранић и Стефан Ковачевић из Српске листе нису добили потребан број гласова, док је Љиљана Стефановић одбила да буде кандидат.
Након тога жребом је извучен Рашић, за кога је од 95 присутних посланика гласало 55 посланика, један је био против, а седам је било уздржано.
Српска листа није учествовала у гласању.
Рашић је раније данас гласао за кандидата Самоопредељења Димаља Башу приликом избора председника скупштине привремених институција, док су посланици Српске листе гласали против избора Баше.
На изборима одржаним 9. фебруара Српска листа освојила је девет мандата предвиђених за Србе, а Рашићева странка један мандат.
Српска листа више пута је истакла да је Рашић мандат добио захваљујући гласовима
албанских бирача, у срединама у којима нема Срба у бирачком списку.
Према пословнику скупштине привремених приштинских институција, кандидата за заменика председника скупштине из српске заједнице предлаже већина посланика српске заједнице.
Претходно су за потпредседнике скупштине из три највеће странке изабрани Аљбуљена Хаџију из Самоопредељења, Вљора Читаку из Демократске партије Косова и Кујтим Шаља из Демократског савеза Косова, а за једно потпредседничко место које припада невећинским несрпским заједницама изабрана је Емилија Реџепи као представница бошњачког народа.
Наставак седнице заказан је за 28. август у 11 часова.