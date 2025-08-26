ЛИСИЦЕ ЗА ДВОЈИЦУ ТИНЕЈЏЕРА Маскирани, напали ножем и чекићем своје вршњаке
КРАЉЕВО: Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву расветлили су кривично дело убиство у покушају извршено 13. августа у том граду, за шта су, како се наводи у саопштењу, осумњичени двојица малолетника, један од 16 и други од 17 година, саопштено је данас из МУП-а.
Уз кривичну пријаву, Вишем јавном тужилаштву у Краљеву доведени су двојица малолетника из Краљеву због постојања основа сумње да су извршили кривично дело убиство у покушају у саизвршилаштву.
Они се сумњиче да су маскирани, у Рибници код Краљева, насрнули на два малолетна суграђанина која су седела на клупи, и тада је седамнаестогодишњак чекићем покушао да удари петнестогодишњака у пределу главе, а други осумњичени га је ножем повредио у пределу лица, у намери, како се сумња, да га лише живота.
Шеснаестогодишњи осумњичени је насрнуо ножем и на другог оштећеног, четрнаестогодишњака и нанео му лаку телесну повреду у пределу ноге, након чега су побегли са лица места.
Малолетницима је након саслушања, од стране судије за малолетнике одређен притвор до 30 дана, саопштили су из МУП-а.