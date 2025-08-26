clear sky
29°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛИСИЦЕ ЗА ДВОЈИЦУ ТИНЕЈЏЕРА Маскирани, напали ножем и чекићем своје вршњаке

26.08.2025. 18:25 18:27
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

КРАЉЕВО: Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву расветлили су кривично дело убиство у покушају извршено 13. августа у том граду, за шта су, како се наводи у саопштењу, осумњичени двојица малолетника, један од 16 и други од 17 година, саопштено је данас из МУП-а.

Уз кривичну пријаву, Вишем јавном тужилаштву у Краљеву доведени су двојица малолетника из Краљеву због постојања основа сумње да су извршили кривично дело убиство у покушају у саизвршилаштву.

Они се сумњиче да су маскирани, у Рибници код Краљева, насрнули на два малолетна суграђанина која су седела на клупи, и тада је седамнаестогодишњак чекићем покушао да удари петнестогодишњака у пределу главе, а други осумњичени га је ножем повредио у пределу лица, у намери, како се сумња, да га лише живота.

Шеснаестогодишњи осумњичени је насрнуо ножем и на другог оштећеног, четрнаестогодишњака и нанео му лаку телесну повреду у пределу ноге, након чега су побегли са лица места.

Малолетницима је након саслушања, од стране судије за малолетнике одређен притвор до 30 дана, саопштили су из МУП-а.

Ухапшени тинејџери покушај убиства
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МЛАДИЋ НОЖЕМ УБОДЕН У СТОМАК У ТУЧИ У НОЋНОМ КЛУБУ Петорица ухапшена, један осумњичен за покушај убиства

МЛАДИЋ НОЖЕМ УБОДЕН У СТОМАК У ТУЧИ У НОЋНОМ КЛУБУ Петорица ухапшена, један осумњичен за покушај убиства

24.08.2025. 22:37 22:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај