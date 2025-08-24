overcast clouds
МЛАДИЋ НОЖЕМ УБОДЕН У СТОМАК У ТУЧИ У НОЋНОМ КЛУБУ Петорица ухапшена, један осумњичен за покушај убиства

24.08.2025. 22:37 22:42
Фото: Pixabay.com

НИШ: Полиција у Нишу ухапсила је Д.Т. (21) из тог града због покушаја убиства током туче, а Ђ.М. (20), Н.В. (25), Л.К. (18) и Н.П. (21) из Ниша и околине ухапшени су због учествовања у тој тучи, саопштила је данас Полицијска управа у Нишу.

Како се наводи у саопштењу, Д.Т. се сумњичи да је ноћас у једном ноћном клубу у Нишу у тучи, у којој је учествовало и четворо осумњичених, убо младића (23) у стомак.

Повређени младић је са тешким телесним повредама збринут у Универзитетско-клиничком центру Ниш.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву, додаје се у саопштењу ПУ Ниш.

туча покушај убиства хапшења Ниш
Вести Хроника
