ДРАМА У БЕОГРАДУ Упао у кладионицу и уз претњу кухињским ножем испразнио касу!
20.08.2025. 17:30 17:35
Београдска полиција трага за разбојником који је ноћас упао у познату спортску кладионицу у Београду и уз претњу ножем узео сав новац из касе.
Разбојника су, наводно, снимиле камере. Како се сазнаје, он је имао капуљачу на глави, а преко целог лица маску на којој су ликови из дечијих цртаних филмова.
Разбојник током пљачке срећом никог није повредио иако је код себе имао велики кухињски нож.
Полиција је, незванично, идентификовала разбојника на основу изјаве сведока, али и снимка камера. О случају је обавештено и надлежно Прво основно јавно тужилаштво у Београду.