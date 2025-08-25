ПРИЈАТЕЉСТВО КОЈЕ ТРАЈЕ ДЕЦЕНИЈАМА Бивши зрењанински студенти дошли из свих крајева света да би се поново видели
Студенти из целе некадашње Југославије, који су студирали у Зрењанину и боравили су Студентском дому “Михајло Предић др Миша”, окупили су се ових дана по пети пут у граду на Бегеју.
Како кажу, пријатељство које су стекли давних 80-их и 90-их година прошлог века у студентском дому велико је богатство које траје толико година.
Више од сто пријатеља, који су дошли из различитих крајева света, уживало је у заједничком дружењу, уз много смеха и препричавање анегдота из давних и најлепших делова њихових живота.
Колико су им важни ови сусрети показује и податак да су бивши зрењанински студенти дошли из Кине, Француске, Белгије, Немачке, Аустрије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Румуније и из целе Србије.
Традиционална свечана вечера уз музику и веселу атмосферу уприличена је у ресторану “Камел”.
Следеће дружење заказано је за две године.