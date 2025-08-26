НОВАК ЕМОТИВНО О ЈЕЛЕНИ - "ПРОШЛИ СМО КРОЗ СВЕ ФАЗЕ ЗАЈЕДНО" Ђоковић открио интимне детаље о браку
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић отворио је душу говорећи о браку и дугогодишњој љубави са Јеленом, са којом је у вези још од тинејџерских дана. Иако данас имају стабилан однос, двоје деце и богат заједнички живот, признао је да њихов пут није увек био једноставан. За Новака, та веза је процес који траје, нешто што заједно граде из дана у дан, пролазећи кроз све фазе, лепше и теже.
Ђоковић истиче да је Јелена једна од ретких особа којој дозвољава да му каже ствари које није лако чути, а да он то прихвати са разумевањем. Управо зато је види као своју највећу подршку и ослонац, а њеном унутрашњем осећају верује чак и више него сопственом.
"Хвала ти што си ме питао о мојој жени. Заједно смо од моје 18. године, њене 19, веома дуго смо заједно. Прошли смо кроз различите фазе током ових година. То је једина озбиљна веза коју сам икада имао. Она је моја стена, она је видела моје најгоре и најбоље стране. Видела је моју еволуцију, био је то изазов на сваком нивоу, одрасли смо заједно, имамо двоје прелепе деце и даље растемо и мењамо се. Имамо изазове, верујем да их имају сви парови, али мислим да имамо невероватну базу и ослонац. Kада имамо изазовна времена, увек се враћамо томе. Питамо се 'Зашто смо заједно? Kо смо ми као људи? Kолико смо одрасли? Да ли је будућност коју видимо будућност коју видимо заједно?' Све што радимо, радимо заједно, сви пројекти које радимо, у све је она умешана и јако ми је битно њено мишљење, да имам повратну информацију. Она је једина у мом животу, осим браће и једног или два пријатеља која је у стању да ми каже ствари које можда не желим да чујем. Ставља на пробу моја размишљања, моје одлуке и више пута је њена интуиција била тачна, а моја није (смех), морам то да кажем", искрено је испричао Новак у подкасту Џеја Шетија.
Осврнуо се и на значај свих жена у његовом животу, посебно мајке Дијане, чију снагу и жртве дубоко поштује.
"Она је невероватан партнер у целом овом путовању, приватно, емоционално, романтично, као родитељ. Ја сам још увек на овом нивоу због подршке коју ми она пружа, подсећам себе на то често. Одрастао сам са два млађа брата у јако малом стану, гледао сам шта је моја мајка радила за породицу и шта жене раде да одрже породице заједно. Оне доносе невероватну енергију и снагу у наш живот, дају нам крила за све оно што радимо ван куће. Прошли смо крозна сва ова путовања заједно као деца, тинејџери, озбиљнију везу, онда смо се верили, уследио је брак, сада имамо двоје деце. Тешко је да покажем све што осећам љубав и захвалност према њој", поручио је Новак.