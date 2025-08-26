clear sky
Истра мирисала на Сремске Карловце ЕКИПА ИЗ СРБИЈЕ ОДНЕЛА ПОБЕДУ У ПРАВЉЕЊУ МЕСА ИСПОД САЧА И ОСВОЈИЛА СРЦА ПУБЛИКЕ НА 21. МАНИФЕСТАЦИЈИ ВАЛБАНДОН ПОД САЧОМ

26.08.2025. 16:03 16:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Приватна архива
Фото: Приватна архива

На овогодишњој гастрономској смотри „Валбандон под сачом“, која је 21. пут одржана на плажи Валбандон у Истри, екипа из Србије — „Сачијада" из Сремских Карловаца — однела је победу у категорији најбоље припремљеног сача, оставивши снажан утисак на жири и публику.

Уз громогласне аплаузе и подршку бројних посетилаца, учесници из Сремских Карловаца су награђени пршутом и вином, симболима истарске гастро традиције. Њихов сач од јагњетине и поврћа, припремљен са посебним акцентом на арому и презентацију, издвојила се међу 20 екипа из целог света. Жири је истакао да су нијансе одлучивале победнике, али да је српска екипа показала изузетну креативност и технику.

Приватна архива
Фото: Приватна архива

– Срећни смо што смо остварили велики успех у Истри, домаћини су нас лепо дочекали, представили у тамошњим медијима – рекао је Ромео Карановић, који је био део победничке екипе у којој су још били: Драгиша Стефановић, Андријана Карановић, Жарко Карановић, Весна Стефановић, Жарко Карановић и Мира Карановић.

Приватна архива
Фото: Приватна архива

Манифестација је окупила око 150 учесника из више земаља, укључујући Словенију, БиХ, Италију, Велика Британију, Холандију и чак Мексико. Поред такмичења у припреми чрипње, одржано је и надметање у резбарењу пршута, као и изложба домаћих производа и уметнички приказ резбарених лубеница.

Приватна архива
Фото: Приватна архива

За добру атмосферу побринули су се бендови, а посетиоци су уживали у локалним делицијама и ручно рађеним производима.

Ј. Галић

гастрономија истра карловчани
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
