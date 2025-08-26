clear sky
Распоред сахрана за среду, 27. август

26.08.2025. 14:45 14:46
Коментари (0)
Фото: Dnevnik (arhiva)

На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:

Милан (Сима) Станојев, 1938, у 11.15,

Бранислав (Јован) Свилар, 1952, у 12.00,

Лука (Марко) Вујевић, 1947, у 12.45,

Жељко (Ђорђе) Радоњић, 1969, у 13.30,

Душица (Петар) Сивч, 1965, у 14.15.

 

На Успенском гробљу у Новом Саду:

Слободан (Александар) Ердељан, 1937, у 13.00.

На Католичком гробљу у Новом Саду: 

Ладислав (Јован) Бек, 1951, у 15.00.

На Каћком гробљу: 

Марија (Рада) Анојчић, 1955, у 15.00.

На Бегечком гробљу:

Неђељка (Дане) Тишма, 1925, у 11.00,

Љубомир (Јован) Јаношев, 1948, у 13.00.

На Буковачком гробљу:

Зоран (Паво) Павловић, 1964, у 15.00.

На Католичком гробљу у Будисави:

Вероника (Ђерђ) Адам, 1936, у 13.00.

