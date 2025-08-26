Распоред сахрана за среду, 27. август
26.08.2025. 14:45 14:46
На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:
Милан (Сима) Станојев, 1938, у 11.15,
Бранислав (Јован) Свилар, 1952, у 12.00,
Лука (Марко) Вујевић, 1947, у 12.45,
Жељко (Ђорђе) Радоњић, 1969, у 13.30,
Душица (Петар) Сивч, 1965, у 14.15.
На Успенском гробљу у Новом Саду:
Слободан (Александар) Ердељан, 1937, у 13.00.
На Католичком гробљу у Новом Саду:
Ладислав (Јован) Бек, 1951, у 15.00.
На Каћком гробљу:
Марија (Рада) Анојчић, 1955, у 15.00.
На Бегечком гробљу:
Неђељка (Дане) Тишма, 1925, у 11.00,
Љубомир (Јован) Јаношев, 1948, у 13.00.
На Буковачком гробљу:
Зоран (Паво) Павловић, 1964, у 15.00.
На Католичком гробљу у Будисави:
Вероника (Ђерђ) Адам, 1936, у 13.00.