КАПИТЕН ПАРТИЗАНА НА БАНОВОМ БРДУ: Чукарички довео талентованог Мијаиловића
Фудбалски клуб Чукарички је наставио са јачањем кадра Омладинске школе.
Клубу са Бановог брда приступио је Реља Мијаиловић рођен 2011. године,.
Ради се о талентованом дечаку који игра на позицији задњег везног, а може да одговори захтевима и на осталим местима у везном реду. У црно-белом табору био је један од најбољих појединаца, носио је и капитенску траку Партизана у својој генерацији.
– Реља је велики таленат, један од најбољих играча у свом узрасту и нисмо желели да пропустимо прилику да га придружимо Чукаричком. На Бановом брду ће овај момак имати све услове за даљи развитак, а план је да наступа са годину дана старијим момцима, што ће му свакако много значити. Драго нам је да је Реља изабрао наш клуб, захвалност дугујемо и родитељима – казао је директор Омладинске школе Чукаричког Горан Арнаут, који је потом додао:
– Мијаиловић је био присутан и на летњим камповима Фудбалског савеза Србије, а запао је за око бројним тимовима, па нас чини поносним што је изабрао управо Чукарички. Наш клуб је и овога пута препознат као најбоља средина за развој младих играча, што нам је потврда доброг рада, али и обавеза да наставимо са истом филозофијом у наредном периоду и да што више момака из наше Омладинске школе избацимо у први тим.