15.08.2025.
ЗБОГ ПРИПРЕМА ЗА ПУТ НА КИПАР Звезда одложила утакмицу против Чукаричког

15.08.2025. 11:19
звезда
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалски клуб Црвена звезда одлучио је да одложи суперлигашки меч са Чукаричким.

Иако првобитно није деловало да ће то бити случај, Звезда је ипак одлучила да помери дуел са Чуком, који је требало да се одигра 23. августа.

Из црвено-белог табора то су урадили како би се што боље припремили за пут на Кипар и реванш меч са Пафосом у плеј-офу за Лигу шампиона, 26. августа.

Звезда на ово има право према правилима српског фудбала, која кажу да всаки српски клуб који наступа у Еворпи има право да одложи један меч првенства у прва три кола квалификација, а још један додатно уколико уђе у плеј-оф.

Црвено-бели су прехтодно одложили дуел са Војводином, а следећи дуел који их очекује је против Младости у Лучанима овог петка.

Први меч са Пафосом игра се 19. августа на "Маракани".

фк црвена звезда одложено
Спорт Фудбал
